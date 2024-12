Schwarzhumorige Serie "Reisen mit Muddi" in der ARD Mediathek Stand: 03.12.2024 20:05 Uhr Die Serie "Reisen mit Muddi " bietet einen Roadtrip voller kurioser Begegnungen, Abenteuer und Überraschungen. Die skurrile Comedy-Crime-Serie mit Alwara Höfels, Andrea Sawatzki und Bernhard Schütz startet am 20. Dezember in der ARD Mediathek.

Wenn morgens der Gerichtsvollzieher statt des Weckers klingelt, läuft es nicht gut im Leben. Und das tut es bei Agnetha Lakshmi Pfeiffer (Alwara Höfels) wahrlich nicht: In ihrer Wohnung stapeln sich Kartons, ihre Kaufsucht hat sie in die Schuldenfalle getrieben. Agnetha flieht - vor ihren Gläubigern und vor sich selbst. Weil sie nicht weiß, wohin, fährt sie kurzentschlossen doch zu Notarin Dr. Schneyder (Bettina Stucky). Die hatte sie nach dem Tod von Agnethas Mutter Naina Zareen Pfeiffer (Andrea Sawatzki) längst zur Testamentseröffnung einbestellt, was Agnetha ignorierte. Denn das Verhältnis zu ihrer Mutter, einer ehemaligen Bhagwan-Anhängerin, war seit vielen Jahren - keins.

Mit dem Leichenwagen von der Ostsee an die Nordsee

Die Notarin eröffnet Agnetha, dass Naina ihr als Alleinerbin 324.000 Euro hinterlassen hat. Alle finanziellen Sorgen wären mit einem Schlag verpufft. Doch das Erbe ist an eine Bedingung geknüpft. Die führt Agnetha geradewegs zu einem Leichenwagen mit dem Sarg von Muddi, den sie zur Beerdigung auf eine Nordseeinsel kutschieren soll. Hier trennten sich einst die Wege von Mutter und Tochter.

Unwillig macht sich Agnetha auf den Weg von der Ostsee an die Nordsee, im Gepäck vier Umschläge mit Koordinaten verschiedener Stationen, die sie anfahren soll. Ihr auf den Fersen ist Profikiller Bernd (Bernhard Schütz), der Naina umgebracht hat, für seinen Chef aber noch einen Todesbeweis erbringen muss. Doch im Sarg sind Cannabis und Magic Mushrooms eingetütet. Für Agnetha beginnt nicht nur ein großes Abenteuer, sondern vor allem eine Reise zu sich selbst.

Die sechs Folgen der schwarzhumorigen Serie stehen ab 20. Dezember 2024 für ein Jahr in der ARD Mediathek.

Besetzung

Alwara Höfels: Agnetha Lakshmi Pfeiffer

Agnetha Lakshmi Pfeiffer Andrea Sawatzki: Naina Zareen Pfeiffer (Muddi)

Naina Zareen Pfeiffer (Muddi) Bernhard Schütz: Bernd

Bernd Bettina Stucky: Notarin Dr. Schneyder

Notarin Dr. Schneyder Vespa Vasic: Jessy Trapp

Jessy Trapp Adriana Altaras: Bianca

Bianca David Bredin: Mike

Mike Anna Mateur: Klara

Klara Zoe Holch: Agnetha (jung)

Produktion

"Reisen mit Muddi" wurde im Auftrag des NDR hergestellt von der POLYPHON Film und Fernsehgesellschaft in Zusammenarbeit mit der win win Film-, TV und Mediaproduktion, gefördert mit Mitteln der nordmedia.

Regie: Ingo Rasper

Ingo Rasper Kamera: Andreas Höfer

Andreas Höfer Buch: Valentin Holch und Barbara te Kock

Valentin Holch und Barbara te Kock Produzent: Valentin Holch

Valentin Holch Schnitt: Martin Wunschick

Martin Wunschick Musik: Paul Eisenach

Paul Eisenach Redaktion NDR: Franziska Dillberger, Diana Schulte-Kellinghaus

