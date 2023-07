Mediathektipps: "Inside No. 9", "Everyone but us" und "Mood" Stand: 28.07.2023 14:50 Uhr In den Mediathektipps geht es um die Comedy-Serie "Inside No. 9", in der jede Folge eine abgeschlossene Story bildet, die schwedische Serie "Everyone but us" über ein Paar mit Kinderwunsch und die britische Serie "Mood" über eine Sängerin auf Abwegen.

von Silke Lahmann-Lammert

"Everyone but us": Drama-Serie über einen unerfüllten Kinderwunsch

Hilma und Ola wünschen sich Nachwuchs.

"Ich versteh das nicht, es müsste doch ganz einfach sein: Wir sind jung! Alle kriegen Kinder, verdammt! Alle außer uns." Filmzitat

In einer Kinderwunschklinik suchen die beiden Hilfe. Per Ultraschall nimmt eine Ärztin Hilmas Eizellen unter die Lupe - und Ola wird mit einem Becher ins Séparée geschickt. Das Ergebnis ist ernüchternd: Olas Spermien sind zu lahm. Und Hilmas Eierstöcke produzieren zu wenig Eizellen. Während die beiden über eine Invitro-Befruchtung nachdenken, scheint es um sie herum nur noch glückliche Paare mit Neugeborenen zu geben:

"Es ist so toll, Mutter zu sein. Du glaubst es nicht, aber es ist wirklich wahnsinnig fantastisch!" Filmzitat

Und jedes Mal folgt die unvermeidliche Frage:

"Wie sieht es bei euch aus? Auch bereits im Babyfieber?"

"Wir machen uns keinen Stress." Filmzitat

Die schwedische Serie "Everyone but us" geht das schwierige Thema mit erfrischendem Humor an. Die Hauptrolle spielt Alba August: die Tochter des dänischen Regisseurs Bille August. Alle zehn Folgen stehen bis zum 27. August in der ARD Mediathek - und laufen im TV-Programm des NDR ab Samstag, den 29. Juli um 00.35 Uhr.

Weitere Informationen "Everyone but us" in der ARD Mediathek "Everyone but us" handelt von Ola und Hilma, die unbedingt Kinder wollen. Umgeben von Freunden mit glücklichen Familien wachsen ihre Sorgen, niemals Eltern zu werden. extern

"Inside No. 9": Rabenschwarze Comedy-Serie

Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, dass Laurence, Callum und Darren sich gesehen haben. Laurence hat seine Kumpels zu einer Bootstour eingeladen, um gemeinsam die alten Zeiten aufleben zu lassen.

"Us three, like in the good old days: the three amigos!" (Wir drei, wie in den guten alten Zeiten: die drei Amigos!) Filmzitat

Aber Darren macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Er hat seine neue Freundin mitgebracht. Und die freut sich schon auf eine Ausfahrt auf einer Party-Yacht. Am Ufer liegt allerdings nur ein Tretboot. So beginnt die erste Folge der siebten Staffel von "Inside No. 9". Und wer die rabenschwarze Serie kennt, kann sich denken, dass der Ausflug kein gutes Ende nimmt. Staffel 7 und 8 der Serie von Reece Shearsmith und Steve Pemberton sind in der Arte Mediathek bis zum 1. März 2024 zu sehen. Im Vorspann einiger Folgen warnt der Sender mit dem Hinweis: "für junge und empfindsame Zuschauer:innen nicht geeignet".

Weitere Informationen "Inside No. 9" in der Arte Mediathek In der britischen Serie "Inside No. 9" hat jede Folge ihre eigene Handlung, ist aber immer durch die Präsenz der Nummer 9 gekennzeichnet. extern

"Mood": Miniserie über eine Musikerin auf Abwegen

Sasha erinnert sich nicht mehr daran, was in der vergangenen Nacht passiert ist. Allerdings sieht sie in ihrem Handy-Thread, dass sie ihren Freund Anton mit Anrufen und Whatsapp-Nachrichten bombardiert hat.

"Was ich gesagt habe, tut mir leid. Also bin ich nach Hause und dann sofort ins Bett." Filmzitat

Dass die Nacht wohl doch anders verlaufen ist, wird klar, als eine Polizistin an der Tür ihres Elternhauses auftaucht:

"Letzte Nacht hat jemand den Vorgarten von Mr. Anton Mills in Brand gesetzt." Filmzitat

Für Sasha, die von einer Karriere als Musikerin träumt, kommt es noch schlimmer: Ihr Stiefvater schmeißt sie raus. Auf der Suche nach einer Bleibe gerät sie an die Influencerin Carly, die ihr Geld mit Sexarbeit im Internet verdient. Die Serie "Mood" basiert auf dem Theaterstück "Superhoe" der Hauptdarstellerin und Rapperin Nicôle Lecky. Bei den BAFTA-Awards 2023 wurde der Sechsteiler mit dem Preis für die beste Miniserie ausgezeichnet. Alle Folgen stehen bis zum 21. Juli 2024 in der ZDF Mediathek. Sie können aus Jugendschutzgründen erst ab 22 Uhr abgerufen werden.

Weitere Informationen "Mood" in der ZDF Mediathek In "Mood" geht es um die Sängerin Sasha, die in London die Influencerin Carly und mit ihr eine Welt voller Glanz und Glamour kennenlernt. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassikboulevard | 29.07.2023 | 17:20 Uhr

