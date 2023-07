"Everyone but us": Schwedische Serie in der ARD Mediathek Stand: 19.07.2023 13:54 Uhr Hilma und Ola versuchen verzweifelt, ein Kind zu bekommen. Sie bemühen sich, eine Familie zu gründen, während ihre Freunde und Verwandten ihnen mit Ratschlägen zur Seite stehen, wie es am besten klappen könnte. Die schwedische Serie steht ab 28. Juli in der ARD Mediathek.

Die zehnteilige schwedische Serie "Everyone but us" steht ab 28. Juli 2023 in der ARD Mediathek. Das NDR Fernsehen zeigt die zehn Folgen ab Sonnabend, 29. Juli, ab 0.35 Uhr wöchentlich im Doppelpack.

Ola (Björn Gustafsson) und Hilma (Alba August) sind ein glückliches Paar, aber eines fehlt ihnen noch zur perfekten Beziehung - sie wollen unbedingt Kinder haben. Umgeben von Freunden, die bereits ein glückliches Familienleben führen, und von neuen Schwangerschaften und Babys, die in ihrem Freundeskreis ständig angekündigt werden, machen sie sich Sorgen, dass sie vielleicht niemals Kinder haben werden.

Fruchtbarkeitsbehandlungen und Samenspender

Sie haben alles versucht - Fruchtbarkeitsbehandlungen, Samenspendern und mehr - aber alles blieb erfolglos. Und die ganze Zeit fragen wohlmeinende Freunde und Verwandte nach, ob sie keine Kinder haben wollen, was ihre Frustration und Verzweiflung nur noch vergrößert. Während der Druck von allen Seiten kommt - von ihren Freunden, ihrer Familie, aber vor allem von ihnen selbst -, wird ihre Beziehung immer stressiger. Im Moment tiefster Verzweiflung finden sie glücklicherweise eine tiefere Ebene ihrer Liebe, die ausreicht, um weiterzumachen.

Alba August spielt Hilma

Hauptdarstellerin Alba August, Tochter des dänischen Regisseurs Bille August und der schwedischen Schauspielerin und Regisseurin Pernille August, spielte bereits 2018 die junge Astrid Lindgren in dem Kinofilm "Astrid". Zuletzt war sie in der Serie "Blackwater" und in der Netflix-Serie "The Rain" in einer der Hauptrollen zu sehen. Zudem ist sie Sängerin und hat 2020 ihre erste Single veröffentlicht, 2021 ihr erstes Album.

"Everyone but us": Darsteller und Mitwirkende

Hilma (Alba August)

Ola (Björn Gustafsson)

Zora (Janna Granström)

Simon (Christopher Wagelin)

Dr. Lindgren (David Lenneman)

Frida (Sandra Huldt)

u.v.m.

Drehbuch: Erik Johansson, Sebastian Antonios Johansson

Showrunner: Wendy Litner

Regie: Erik Johansson

Producer: Jeanette Frykberg

Executive Producers: Lauren Corber, Wendy Litner, Anne Appelberg, Johan Hedman

Produktion: Warner Bros. International Television Production, Sverige Produktion in Koproduktion mit Discovery Networks Sweden

Produktionsjahr: 2022

