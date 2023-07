Mediathektipps: "Tom of Finland", "It's a Sin" und "White Wall" Stand: 08.07.2023 10:00 Uhr In den Mediathektipps geht es um "Tom of Finland" - ein Film über den Künstler Touko Laaksonen -, einen Ausflug ins London der 80er-Jahre mit "It's a Sin" und die düstere Serie "White Wall" über die Gefahren der Atommüllendlagerung.

von Silke Lahmann-Lammert

"Tom of Finland": Porträt über Touko Laaksonen in der ARD Mediathek

"Das ist ne Schwuchtel!"

"Dann raus hier!" Filmzitat aus "Tom of Finland"

Touko Laaksonen hat es satt, Verstecken zu spielen. Nach dem Krieg ist der Werbezeichner in seine Heimatstadt Kaarina im Südwesten Finnlands zurückgekehrt. Seine Homosexualität kann er dort nur heimlich ausleben.

"Hier verkehren anständige Leute! Du hast Hausverbot, einen Monat!" Filmzitat aus "Tom of Finland"

Egal, ob in Parks, auf öffentlichen Toiletten oder bei Treffen in Privatwohnungen: Überall müssen Schwule mit Razzien rechnen. Nicht selten nehmen die Polizisten das gesetzliche Verbot der Homosexualität als Vorwand, hemmungslos auf die Männer einzuprügeln. Für Touko ist es ein Trost, wenigsten auf dem Papier von homoerotischen Begegnungen zu träumen. Heimlich zeichnet er breitschultrige Lederkerle, muskulöse Matrosen und Männer beim Sex. Um die Blätter zu verkaufen, reist er ins Ausland:

"Das ist hervorragend! Hast du die in Finnland veröffentlicht?"

"Es wäre leichter, sie im Vatikan zu veröffentlichen!" Filmzitat aus "Tom of Finland"

Der Film erzählt Touko Laaksonens Geschichte: In den 1970er-Jahren wurde er weltbekannt und beeinflusste mit seinen Zeichnungen Künstler wie Andy Warhol und Robert Mapplethorpe. "Tom of Finland" bleibt noch bis 31. Juli in der ARD Mediathek.

"It's a Sin": Mitreißende Gratwanderung zwischen Tragik und Komik

Auch die britische Serie "It's a Sin" spielt in der Schwulenszene. Vier Freunde gründen Anfang der 1980er-Jahre in London eine WG. In ihren Elternhäusern in der Provinz mussten sie ihre Homosexualität verstecken. Nun genießen die jungen Männer ihre Freiheit. Vor allem Richi und Ash bringen jede Nacht einen anderen Liebhaber mit nach Hause.

"Wer war das?"

"Keine Ahnung."

"Du weißt noch nicht mal, wie er heißt?" Filmzitat aus "It's a Sin"

Als aus den USA Nachrichten von einer tödlichen Krankheit auftauchen, an der vor allem Schwule sterben, glauben die Freunde an eine Verschwörungstheorie:

"Das Ganze ist einfach nur ein Haufen Lügen."

"Naja, aber dieser Pete, er behauptet, er hat einen Mann getroffen, der sagt..."

"Er sagt, sie sagt, sie sagen: Immer sagt irgendwer was." Filmzitat aus "It's a Sin"

Die Serie "It's a Sin" ist eine Zeitreise in die 1980er-Jahre. Damals lösten die ersten Fälle von HIV eine regelrechte Hysterie aus.

"Bitte sag' es keinem. Ich verliere meinen Job, wenn sich das rumspricht. Die feuern Schwule. Ganz zu schweigen von AIDS." Filmzitat aus "It's a Sin"

Trotz des schwierigen Themas gelingt den Machern der Serie eine mitreißende Gratwanderung zwischen Tragik und Komik. Die fünf Folgen von "It's a Sin" stehen bis zum 3. September in in der ZDF Mediathek.

"White Wall": Düstere Science-Fiction-Serie

Wenige Tage vor der Eröffnung eines Atommüllendlagers in Schweden kommt es in einem Stollen zu einer Explosion. Ingenieur Lars und seine Leute suchen nach den Ursachen und stoßen auf eine Gesteinsschicht aus unbekanntem Material. Es könne Tage oder Wochen dauern, das Problem zu beseitigen, erklärt Lars. Aber die Firmenleitung will die Eröffnung auf keinen Fall verschieben. Das Geld fließe erst, wenn wir den Atommüll einlagern, informiert ihn seine Vorgesetzte.

Die schwedische Science-Fiction-Serie "White Wall" zeichnet ein düsteres Bild von der Sicherheit unseres Atommülls: Eine gefahrlose Lagerung scheitert nicht nur an geologischen Gegebenheiten, sondern auch an den kurzsichtigen Interessen von Menschen, die sich bereichern wollen. Alle acht Folgen können bis zum 2. März 2024 in der Arte Mediathek angesehen werden.

