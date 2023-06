"Aviator" auf Arte und Serientipps "The Dry", "Echte Norweger" Stand: 30.06.2023 14:30 Uhr Tipps aus der ARD- und ZDF Mediathek und der Blockbuster "Aviator" am 3. Juli bei Arte TV: eine britische Serie über Alkoholismus, eine Comedy über deutsche Klischees und eine Culture-Clash-Serie aus Norwegen.

von Melanie von Bismarck

"The Dry": Tragikomische Miniserie über Alkoholismus in ARD Mediathek

Die Künstlerin Shiv ist aus London in ihre Heimatstadt Dublin zurückgekehrt. Im Kreise ihrer Familie versucht die alkoholkranke Frau, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.

"Du siehst toll aus. Steht dir gut, dieser neue Livestyle. Seit wann bist du..."

"Fünf Monate, sieben Tage und sechs Stunden." Filmzitat aus "The Dry"

In der Miniserie "The Dry - Sekt oder Selters" ist die Beerdigung der Großmutter lediglich der Anlass für die Reise. Shiv will bleiben. Von ihrer Familie erhofft sich die 35-Jährige Unterstützung - doch die bleibt aus. Ihr Vater geht Konflikten aus dem Weg, ihr Bruder kokst, das Vorzeigeleben der erfolgreichen Schwester ist Schein. Um sie herum trinken fast alle - und zwar heftig. Auch Shivs Mutter, die ihre eigene Alkoholsucht nicht wahrhaben will.

"Ich bin nur nicht sicher, was ihr diese Alkoholikertreffen helfen können. Was machen die da eigentlich auf diesen Meetings? Sie reden einfach nur über sich selbst? Wie soll das irgendjemandem helfen?" Filmzitat aus "The Dry"

Shivs Abstinenz stößt auf Unverständnis. Ihrem Ex-Lover ist Shiv zu kompliziert geworden.

"Vielleicht können wir irgendwann auch mal tagsüber miteinander abhängen oder in eine Ausstellung oder..."

"Ja klar, sag' Bescheid, wenn du wieder dabei bist. Bist cooler, wenn du was trinkst." Filmzitat aus "The Dry"

Shiv will ehrlich sein - sich und den anderen gegenüber - und bricht das Schweigen, mit dem die Familie bisher ganz gut gefahren ist. Die britische Serie "The Dry" zeichnet ihre Charaktere mit viel Wohlwollen und fein dosiertem Humor. Die acht Folgen unterhalten mit famosem Spiel: nachdenklich, melancholisch und tragikomisch. Die Miniserie steht noch bis zum 19. September 2023 in der ARD Mediathek.

"Wir sind die Meiers": Sketch-Comedy, die blubbert, blabbert und berlinert in ZDF Mediathek

"Wie sind die Meiers" heißt eine neue Sketch-Comedy im ZDF. Die Meiers sind eine große Familie, die stellvertretend für die Deutschen ein aktuelles Bild des Landes zeichnen sollen. Prominente Comedians wie Matthias Matschke, Valerie Niehaus, Jürgen Tarrach, Jasmin Schwiers oder Holger Stockhaus schlüpfen in verschiedene, wiederkehrende Rollen und nehmen sich aktuelle Aufreger und Zeitgeisterscheinungen vor. Da ist Katjana Meier, Leiterin einer Agentur, die Minderheiten und diverse Menschen für Veranstaltungen wie Baumarkteröffnungen vermittelt.

"Hallo, LGBTQ 4 U, was kann ich für Sie tun? Ja, das ist möglich. Das wäre dann unser Paket 'More Diversity'"

"Die eine behindert, der andere schwarz - das wird der Hammer" "Mit Einschränkung heißt das. Behindert sagt man nicht mehr." Filmzitat aus "Wir sind die Meiers"

Entertainment-Wahn, Mobbing, Greenwashing, Selbstoptimierung oder einfach nur grassierende Dummbatzigkeit. Was die Meiers vorführen: Die Deutschen sind kleinlich, heuchlerisch und kreiseln um sich selbst. Es wird geblubbert, geblabbert, berlinert und geschwäbelt - und natürlich gibt's in der Familie Meier auch Talente, die tolle deutsche Musik machen. Und mit der man den ESC eben nicht gewinnen kann. Die mal mittellustigen, mal sehr lustigen acht Folgen von "Wir sind die Meiers" laufen immer Freitags um 22.30 Uhr im ZDF und stehen im Anschluss für zwei Jahre in der ZDF-Mediathek.

"Echte Norweger": Weder böse, noch gut - Culture-Clash-Serie in Arte Mediathek

Marwan fährt mit seiner fünfjährigen Tochter und drei muslimischen Bekannten von Oslo aufs Land. Ziel ist ein Bauernhof.

"Weißt du, dass die Katze ein Perser ist? So wie du und dein Papa."

"Perser? Papa, sind wir Perser?"

"Ja, das stimmt irgendwie. Norweger-Perser." Filmzitat aus "Echte Norweger"

Mit dieser Landpartie beginnt die skurrile norwegische Serie "Echte Norweger".

"Können wir hier mal kurz anhalten? Wir müssen beten."

"Was ist beten?"

"So nennt man das, wenn man mit Gott redet." Filmzitat aus "Echte Norweger"

In Rückblenden erfahren wir, wie und warum der eigentlich gesetzestreue Norweger Marwan seine Tochter Kiki entführt und wie er einen gefälschten Pass für sie in Auftrag gibt, um sie außer Landes zu bringen. Nur zehn Tage muss er untertauchen, bis der Pass fertig ist, aber das wird anstrengender als gedacht. Denn auf die vier Männer und das Mädchen wartet auf dem Hof eine Herde Ziegen.

"Niemand hat uns gesagt, dass hier Tiere sind." Filmzitat aus "Echte Norweger"

Marwans drei Reisebegleiter verfolgen einen düsteren Plan und Marwan fragt sich, was sie wohl in ihrem geheimnisvollen Anhänger transportieren. In der Provinz erregt die seltsame Truppe Misstrauen und schon bald steht Ingeborg vor der Tür:

"Alle Hände hoch! Hei hei, ich bin von der Polizei." Filmzitat aus "Echte Norweger"

Die Serie "Echte Norweger" ist eine witzig-wendungsreiche Komödie, die Themen wie Rassismus, Ausländerfeindlichkeit und Migration mit hintergründiger Situationskomik angeht - und in der die Kategorien Gut und Böse nicht wirklich greifen. Die acht Folgen à 40 Minuten können noch bis zum 7. Juli in der Arte Mediathek angesehen werden.

"Aviator" von Martin Scorsese am 3. Juli ab 20.15 Uhr bei Arte

"Aviator" von Martin Scorsese bei Arte: Der US-Amerikaner Howard Hughes war ein ebenso begnadeter wie verwegener Pilot, ein gerissener Geschäftsmann, ein glamouröser Filmproduzent und ein genialer Erfinder. In seiner virtuosen Verfilmung zeichnet Regisseur Martin Scorsese mit opulenter Ausstattung und effektvoller Inszenierung das Bild des bekannten US-Amerikaners, seiner widersprüchlichen Karriere und seiner Lebensgeschichte nach.

Dem Meisterregisseur ist damit ein weiterer Meilenstein in seinem bis dahin bereits eindrucksvollen Gesamtwerk geglückt. Für Leonardo DiCaprio markiert die Rolle des Howard Hughes den endgültigen Schritt hin zum großen Charakterdarsteller. Das Buch stammt vom renommierten Drehbuchautor John Logan. "Aviator" wurde für elf Oscars nominiert und mit fünf ausgezeichnet, darunter für Cate Blanchett.

In der Arte Mediathek bereits verfügbar ist eine fast einstündige Dokumentation "Leonardo DiCaprio": Most Wanted". Bis zum 1. August zeichnet die Doku von Henrike Sandner (2020) den Aufstieg Leonardo DiCaprios in Hollywood nach: Wie er mit Glück und mit begnadetem Talent bis zum Alter mit Mitte 40 alles erreicht hat und heute für die Rettung des gefährdeten Planeten kämpft. Im Herbst startet im Kino sein neuer Film mit Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", der in Cannes Weltpremiere feierte.

Sendetermine von "Aviator" auf Arte Der 160-minütige Film läuft auf Arte am

Montag 3. Juli ab 20.15 Uhr

Donnerstag 6. Juli ab 13.15 Uhr

Sonntag, 16. Juli ab 14.15 Uhr.

"Mitte Ende August": Drama mit Milan Peschel und Marie Bäumer in ARD Mediathek

In "Mitte Ende August" aus dem Jahr 2007 von Sebastian Schipper sind Thomas und Hanna verliebt. Als die beiden in ihr neues Heim im Berliner Umland ziehen, wo sie den Sommer mit Renovierungsarbeiten verbringen wollen, scheint ihr junges Glück keine Grenzen zu kennen. Auch wenn nicht in allen Einzelheiten Einigkeit besteht, sind die beiden überzeugt, mit jeder Herausforderung fertigwerden zu können. Doch dann kündigt sich Thomas' Bruder Friedrich an. Das Drama mit Milan Peschel, Marie Bäumer und André Hennicke steht bis zum 30. Juli in der ARD Mediathek zur Verfügung.

