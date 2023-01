Serien-Tipps im Januar: "Riding in Darkness" und "ARD Wissen" Stand: 07.01.2023 12:36 Uhr Neue Tipps aus den Mediatheken von Arte, ZDF und ARD: eine skandinavische Komödie, die neue "ARD Wissen"-Reihe und deutsch-schwedisches True Crime.

von Silke Lahmann-Lammert

"Borgen", "Beforeigners" oder "Die Brücke": Das sind nur drei von vielen Beispielen für hochspannende Serien aus Skandinavien. Die nordischen Filmemacher und -macherinnen sind vor allem für ihre guten Krimis bekannt. Aber auch die Komödien sind nicht zu verachten.

Sarkastische Tragikomödie: "Eine Hochzeit mit Folgen"

Grace ist 50, als ihre Tochter Meja ihre Freundin Sunny heiratet.

"Mama, das ist der erste Tag in meinem neuen Leben", hat sie gesagt. Was ich noch nicht wusste: Dass es auch der erste Tag in meinem neuen Leben werden sollte. Grace in "Eine Hochzeit mit Folgen"

Die Hochzeitsgäste lassen das Paar hochleben, der Alkohol fließt in Strömen. Grace hat Knatsch mit ihrem Mann, weil der zu spät zur Trauung gekommen ist. Umso besser versteht sie sich mit Samuel, dem Vater der Braut. Während unten die Gäste feiern, macht die beschwipste Grace mit Samuel eine Tour durchs Obergeschoss:

"Hier hätten wir ein Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer, dann ein Schlafzimmer. Tja und dann noch ein…"

"Oh, ein grünes Badezimmer…" Grace und Samuel in "Eine Hochzeit mit Folgen"

… Ein Raum, den die beiden ausgiebig inspizieren. Hinter verschlossener Türe, versteht sich. Welche Konsequenzen das Techtelmechtel auf der Hochzeit ihrer Kinder haben könnte, daran verschwenden Grace und Samuel keinen Gedanken.

"Eine Hochzeit mit Folgen" heißt die herrlich sarkastische Tragikomödie aus Schweden. Staffel 1 - und jetzt auch exklusiv Staffel 2 - noch bis Ende dieses Jahres in der Arte Mediathek.

Wie schützen wir unsere Infrastruktur? Auftakt der Reihe "ARD Wissen"

Am 8. Oktober 2022 stand der Bahnverkehr in Norddeutschland still. Unbekannte hatten in Herne die Hauptleitung und in Berlin die Back-up-Leitung des Bahnfunks gekappt.

Wenn man davon ausgeht, dass es ein gezieltes Vorgehen war, also ein wirklicher Sabotageakt, dann muss man auch davon ausgehen, dass die Täter sehr gut vorbereitet waren, denn man hat sehr genau zwei Kabel an neuralgischen Stellen unterbrochen. Und das muss man kennen. ARD Wissen: Wie schützen wir unsere Infrastruktur?

Die Auftaktsendung der Reihe "ARD Wissen" beleuchtet die Frage: "Wie schützen wir unsere Infrastruktur?" In dem neuen Format nehmen Reporter und Reporterinnen das Publikum jeweils 45 Minuten lang mit auf Entdeckungsreise in die Welt der Forschung. Es geht um Energie- und Umweltfragen, um Medizin, Ernährung und die menschliche Psyche. Teil 1 des Wissenschaftsmagazins ist schon in der ARD Mediathek zu sehen. Weitere Sendungen folgen in den kommenden Wochen.

"Riding in Darkness": Beklemmende True-Crime-Story

Düster geht es in der Serie "Riding in Darkness" zu. Zu Hause hat Molly es schwer. Ihre alleinerziehende Mutter hängt an der Flasche. Umso glücklicher ist die 15-Jährige, als sie einen Job als Stallmädchen auf dem renommierten Reiterhof Hedesta findet:

Hier bekommt man nämlich eine zweite Chance. Okay? Hier sind Menschen, die sich um euch kümmern. Lotta und ich, wir sind immer für euch da. Hier arbeitet ihr, übernehmt Verantwortung, hier entwickelt ihr euch! Tommy Lund in "Riding in Darkness"

Aber schon bald muss Molly erkennen, dass Hofbesitzer Tommy bizarre Gegenleistungen erwartet:

Okay, die Massage! Oberkörper freimachen! Tommy Lund in "Riding in Darkness"

Die achtteilige Serie "Riding in Darkness" beruht auf einem Fall, der sich in den 1990er Jahren in Schweden ereignete. Schonungslos zeigt die True-Crime-Story, wie der Hofbesitzer sein System aus Manipulation, Missbrauch, psychischer und physischer Gewalt über Jahre aufrecht erhalten konnte - und wie die Opfer zu Täterinnen gemacht wurden.

"Was denkst du dir da aus?"

"Ich denk mir nichts aus. Du kannst ja Frieda fragen!"

"Ich werd lieber mal Tommy fragen." Tommys Frau und Molly in "Riding in Darkness"

Alle acht Folgen der ebenso spannenden wie beklemmenden Serie "Riding in Darkness" sind in der ZDF Mediathek abrufbar.

