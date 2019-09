Stand: 04.09.2019 17:16 Uhr

DDR-Drama im Kino: "Und der Zukunft zugewandt" Und der Zukunft zugewandt , Regie: Bernd Böhlich Vorgestellt von Bettina Peulecke

Preisgekrönte Filme wie "Das Leben der Anderen" oder "Gundermann" bieten einen durchaus ambivalenten Blick auf die ehemalige DDR. Auch der Film "Und der Zukunft zugewandt" beschäftigt sich mit der Schwierigkeit ein System unterstützen zu wollen, aber dafür massive Einschränkungen in Kauf nehmen zu müssen. Das Drama mit Alexandra Maria Lara kommt jetzt in die Kinos.

Unterschreiben Sie bitte hier. Rechts oben. Hier steht: "Wir haben nicht in verschiedenen Gebieten der Sowjetunion gearbeitet. Wir waren in einem Lager. Unschuldig." Ausschnitt aus dem Film

Die Wahrheit kennt der sozialistische Kreisleiter Silberstein, der vier Frauen 1952 in der noch jungen DDR ein Papier zur Unterschrift vorlegt, zwar, aber er weiß, dass sie niemand anderes kennen darf. Und dafür sorgt er. Antonia Berger, eindrucksvoll von Alexandra Maria Lara verkörpert, war, wie ihre Genossinnen und ihre kranke Tochter, als Kriegsgefangene in einem sibirischen Gulag. Nicht, weil sie eine Nationalsozialistin war - Antonia Berger war und ist überzeugte Kommunistin. Aber aufgrund Stalins Paranoia galt sie dennoch als Feindin.

Lügen für einen jungen Staat

Das Unrecht, das ihr vom sowjetischen Brudervolk zugefügt wurde, muss aus Staaträson verheimlicht werden. Zu fragil sei der junge Staat, als dass man einen solchen Fehler zugeben könne. Zurück in der Heimat bekommt sie eine gute Arbeit, ihr Kind wird gesund und sie verliebt sich in den Arzt Konrad. Der zieht, als er die Wahrheit dann doch erfährt, seine Konsequenzen: Er will nach Hamburg, die DDR sei nicht sein Land. Doch Antonia glaubt trotz allem an das Ideal eines sozialistischen Staates und will die DDR nicht verlassen. In ihren Augen wäre das, was sie erleben musste, umsonst gewesen, wenn sie die DDR verließe.

Ein Leben für ein dysfunktionales System

Am Ende, als die Mauer fällt, ist Antonia eine verbitterte Frau, die aufrecht und unbeugsam einem unaufrichtigen, dysfunktionalem System ihr Leben geopfert hat. Für Alexandra Maria Lara ein enorm wichtiger Film: "Er verdeutlicht auf sehr gute Art und Weise was diese politischen Systeme mit den Menschen machen können. Was für verheerende Konsequenzen das haben kann", so Lara.

Alexandra Maria Lara: Jugend muss die Meinungsfreiheit unterstützen

Darüber hinaus geht es der Schauspielerin konkret um die Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft: "Wenn die bedroht sein sollte, dann wäre es toll, wenn uns die Jugend helfen und unterstützen würde. Ich komme in meinem Kopf immer wieder auf diesen einen Satz: 'Es wäre einfach super, wenn wir alle ein Stück näher zusammenwachsen würden'. Und ich denke, dass ein solcher Film durchaus die Möglichkeit hat, jungen Leuten in einem kurzen Moment vor Augen zu führen, dass wir aufpassen müssen", sagt Lara.

"Und der Zukunft zugewandt" des sächsischen Regisseurs Bernd Böhlich fehlt es manchmal an differenzierten Zwischentönen. Vieles ist nach Gut-und-Böse- Schema inszeniert. Darin liegt aber auch die Kraft des Filmes: Die Charaktere sind glaubwürdig und stark in ihren Überzeugungen. Und er nimmt eine ungewohnte, sehenswerte Perspektive ein.

Und der Zukunft zugewandt Genre: Drama Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Alexandra Maria Lara, Robert Stadlober, Stefan Kurt, Karoline Eichhorn, Alexander Khuon Regie: Bernd Böhlich Länge: 108 Minuten FSK: ab 12 Jahren Kinostart: ab 5. September 2019

