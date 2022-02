Berlinale: Claudia Roth zur Gleichstellungs-Schieflage Stand: 11.02.2022 17:12 Uhr Vertreterinnen der Initiative "Pro Quote Film" haben die Bühne der Berlinale genutzt und ihre Forderungen zur Gleichstellung in der Filmbranche Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorgetragen. Beitrag anhören 4 Min

von Christian Berndt

2014 gründete sich auf der Berlinale die Initiative "Pro Quote Film". Der Ort war passend gewählt, denn bei den Filmfestspielen in Berlin hatte bis dahin nur eine einzige Frau den Goldenen Bären für den besten Film gewonnen - mittlerweile sind es zwei. Noch ist der Anteil von Frauen auf dem Regiestuhl aberwitzig niedrig im Vergleich zum Anteil von Absolventinnen an den Filmhochschulen. Jetzt gibt es mit Claudia Roth eine neue Kulturstaatsministerin, und Vertreterinnen von "Pro Quote Film" haben nun erneut die Bühne der Berlinale genutzt und ihre Forderungen im Kanzleramt vorgetragen.

Filmindustrie: Missstände in der Gleichstellung

Die Satirikerin Rigoletti und die Schauspielerin Sara Fazilat stehen vor dem Kanzleramt und wollen Claudia Roth eine Auflistung von, so heißt es, "in der Filmwirtschaft vorherrschenden Gleichstellungs-Missständen" übergeben: "In allen Gewerken, von der Regie bis zur Montage, sind die Geschlechterverhältnisse alles andere als ausgewogen. Obwohl fast gleich viele Frauen wie Männer ein Regiestudium absolvieren und obwohl Frauen auf Festivals absahnen, werden öffentliche Gelder oft zu großen Teilen in Männer investiert", erzählt Sara Fazilat.

Bei Kino-Großproduktionen beträgt der Anteil von Regisseurinnen zum Beispiel nur fünf bis acht Prozent. Das Treffen im Kanzleramt hat "Pro Quote Film" in einer Pressekonferenz in der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin per Video gezeigt. Claudia Roth empfing die Pro-Quote-Delegation nicht einfach nur: "Bei mir rennen Sie viele, viele Türen ein, denn es ist ja auch ein eigener Kampf gewesen in meiner Partei. Und ich bin Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar für Ihre Forderungen", so Roth.

Bei der früheren Kulturstaatsministerin waren die Forderungen von "Pro Quote Film" weniger gut angekommen, meint Regisseurin Esther Gronenborn aus dem Pro-Quote-Vorstand: "Wir waren auch mit Frau Grütters intensiv im Gespräch. Leider hat sie Halt gemacht bei der paritätischen Besetzung der Institutionen. Sie war nicht bereit, überhaupt über eine Quote nachzudenken."

Machen Frauen schlechtere Filme?

Nach dem Video aus dem Kanzleramt führte die Satirikerin Rigoletti Filme vor, in denen sie das häufig gehörte Argument, eine Frauenquote würde der Qualität schaden, mit den Top-Listen der besten deutschen Filme 2021 ironisch konterkariert: "27,8 Prozent der besten Filme sind von Frauen. Bei den schlechtesten sind es 11,2 Prozent. Wieviel Filme werden überhaupt von Frauen gemacht? In Europa 23 Prozent, in den USA 17 Prozent, heißt: Filme von Frauen sind besser und auch weniger schlecht."

Dass eine Frauenquote die Qualität verschlechtern würde, musste sich "Pro Quote Film" schon 2014 anhören, als das Bündnis das erste Mal eine 50-Prozent-Quote forderte: "Das ZDF hat ein Jahr später eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der stand, dass sie einer 20-Prozent-Quote positiv gegenüberstehen würden, allerdings müsste man dann schauen, wie man mit den Qualitätseinbrüchen umgehen kann", berichtet Pro-Quote-Mitbegründerin Stephanie Bernoully.

Dabei, so Bernoully, werde dadurch, dass so viele Frauen trotz Filmhochschulausbildung nicht zum Zuge kommen, unglaublich viel Potenzial verschleudert. Aber hat sich denn seit der Gründung von "Pro Quote Film" vor acht Jahren etwas getan? "Also ich würde sagen, es ist jetzt mehr Sichtbarkeit da und es ist mehr in den Fokus gerückt, und es sind wirklich kleine Schritte entstanden, seit wir 2014 entstanden sind. Und es muss sich noch ganz viel ändern," sagt Sara Fazilat.

Filmbranche: Frauen verdienen 35 Prozent weniger als Männer

Frauen verdienen in der Filmbranche immer noch 35 Prozent weniger als Männer, und der Anteil von Regisseurinnen an deutschen Kinofilmen stagniert seit 2010 bei 20 Prozent. Und nach wie vor werden Schauspielerinnen - anders als Männer - ab 35 Jahren quasi aussortiert. Ab 50 ist es ganz düster, erzählt die Schauspielerin Nina Kronjäger: "Meine Freundinnen, die 50 aufwärts sind, die haben jetzt die fetten Jobs: Professorin, Oberärztin usw., aber bei uns nimmt die Sichtbarkeit mit 50 extrem ab."

Das bedingt das kuriose Phänomen, dass junge Frauen oft ältere Frauen spielen müssen. Die Film- und Theaterbranche, meint Kronjäger, sei immer noch extrem konservativ, aber es ändere sich langsam etwas. Es gibt heute zum Beispiel Anlaufstellen für Fälle von sexueller Belästigung an den Filmsets: "Die können sich gar nicht retten vor Gesprächsbedarf, für viele Frauen ist das ganz toll", berichtet Nina Kronjäger.

Trotz aller Missstände ist man sich bei "Pro Quote Film" einig, dass es tatsächlich einen Bewusstseinswandel gibt in Richtung Gleichberechtigung. Und Nina Kronjäger würde es - trotz allem - unterstützen, wenn ihre Tochter Schauspielerin werden wollte: "Immer, wir müssen ja weitermachen. Ich denke, sie kann sich schon besser durchsetzen im Sinne von: Das ist nicht okay. Das kann sie jetzt schon besser als ich."

