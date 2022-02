"ZERV": Serie thematisiert Konflikte der Nachwendezeit Stand: 22.02.2022 20:18 Uhr Die Krimi-Serie "ZERV" mit Fabian Hinrichs und Nadja Uhl erzählt von den Jahren nach dem Mauerfall, dem gemeinsamen Kampf von Ost und West gegen das Verbrechen. Sie steht bis August in der ARD Mediathek. Beitrag anhören 3 Min

von Norbert Kuntze

Ein Jahr Wiedervereinigung. Wir schreiben das Jahr 1991. Der westdeutsche Staat rollt über die ehemalige DDR. Bonn hat eine neue Diensteinheit ins Leben gerufen, die sogenannte Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs und Vereinigungskriminalität, kurz ZERV. In der Serie gibt es bald einen ersten Toten.

Matthias Trockland (Christian Wewerka), mitverantwortlich für die Auflösung der NVA in der wiedervereinigten Bundesrepublik, wird tot in seinem Kleingarten gefunden. Peter Simon (Fabian Hinrichs), Kommissar aus Westdeutschland in der ZERV, muss gemeinsam mit der Kollegin der Ost-Berliner Mordkommission, Karo Schubert (Nadja Uhl) ermitteln.

Mehr selbstgerecht als respektvoll, geht Simon an seine neue Tätigkeit. Der Bilderbuch-Wessi gehört als Ermittler zur neuen Behörde. "Berlin-ZERV, das ist die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs und Vereinigungskriminalität, also die DDR-Unrecht-Stelle. Das soll es ja gegeben haben", erklärt der Polizist sarkastisch.

Sechs Folgen historische Krimi-Serie mit Fabian Hinrichs und Nadja Uhl

Die sechs Folgen zeigen die ZERV als wuseligen Haufen schluffiger Beamter: motiviert, aber desorientiert. Das Geflecht staatlicher Kriminalität ist zu Beginn der 90er-Jahre nahezu undurchsichtig. In der ZERV arbeiten Mitte der 90er-Jahre bis zu 350 Ermittler auf Hochtouren. Viele Taten drohten bereits zu verjähren: Erpressung, Auftragsmorde, Mauertote, Entführungen, Zwangsadoptionen, Doping und Waffenhandel.

Die Geschichte der ZERV wird auf mehreren Ebenen erzählt. Das Bemühen um Aufklärung illegaler Rüstungsgeschäfte nimmt ebenso viel Raum ein, wie die Suche nach Wirtschaftskriminellen aus dem Umfeld der KoKo.

Der Täter von damals sind die Täter von heute. Und ihr schöner Westen hängt da richtig tief. Zitat aus der Serie

Aufklärung illegaler Rüstungsgeschäfte in der KoKo

Die KoKo, das war die "kommerzielle Koordination" genannte Einrichtung der DDR für die Beschaffung außerstaatlicher Devisen. Kurzum: Die KoKo war die schwarze Kasse des Sozialismus. Ihr Chef Alexander Schalck-Golodkowski. Er sei eine schillernde Figur in der DDR-Geschichte, heißt es in der Serie: "Er hatte den Auftrag, für den sozialistischen Staat Devisen zu beschaffen. 1983 handelte er sogar einen Milliardenkredit-Vertrag mit der Bundesrepublik aus."

Tief verstrickt in die Deals der KoKo waren etliche westdeutsche Firmen und Politiker. Man deckte sich gegenseitig - vor und nach der Wende. Das spüren auch die Ermittler der ZERV: "Wir sind doch nicht die Treuhand, wir entlassen auch keine Leute! Wir sind eine Polizeieinheit, die Recht und Gesetz umsetzt. Das ist etwas völlig anderes!", ruft einer von ihnen empört.

"ZERV": Serie mit Spannung, Humor, Romantik und Zeitkolorit

All dies und mehr ist Grundlage für die sechsteilige Serie über die ZERV. Das ist recht ambitioniert, denn auch Spannung, Romantik, Humor, persönliche Verstrickung und Zeitkolorit sollen nicht zu kurz kommen, wenn die beiden Ermittler Karo Schubert - gespielt von Nadja Uhl und Peter Simon zusammenarbeiten müssen, die Kriminalkommissarin und der Wirtschaftspolizist. Dieses Aufeinanderprallen zweier Welten ist Leitmotiv für die Serie ZERV. Ost und West im Dauerclinch. Denn hier muss zusammenwachsen, was 1991 noch lange nicht zusammengehört.

Wir müssen genau hinhören. Genau. Wir müssen genau hinschauen. Genau sein, präziser sein, verdammt nochmal. Schreibt euch das hinter die Ohren!

Die von der Filmförderung nordmedia unterstützte Serie lief vergangene Woche fürs Fachpublikum auf der Berlinale. In weiteren Rollen zu sehen sind Fritzi Haberlandt als Spurensicherin Uta Lampert, Thorsten Merten als Hajo Gärster und Rainer Bock. Der Sender "MDR" hat ein ausführliches Dossier mit Hintergründen zum Thema.

