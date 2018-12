Stand: 17.12.2018 21:15 Uhr

Schotty macht weiter - im Miniatur Wunderland

Kaum ist das Ende der Kultserie "Der Tatortreiniger" verkündet worden, macht Schotty doch weiter - allerdings nicht im Fernsehen, sondern im Hamburger Miniatur Wunderland. Ein Modell des Hochhauses Brahms-Kontor zeigt nun eine Szene aus der Folge "Sind Sie sicher?".

Szene im Modell: typisch Tatortreiniger

In der Szene steht Schotty, der in der Kultserie von Bjarne Mädel gespielt wird, in einem weißen Overall mit Blutspuren und blauen Handschuhen im Büro einer Consulting-Firma. Neben ihm ziert ein blau abgegrenzter Blutfleck den Boden. Sogar die Kisten mit den Putzmitteln stellte Modellbauer Leo Enslin dar.

Neue Folgen schon online

Seit dem 11. Dezember ist bekannt, dass es keine weiteren Folgen der Serie "Der Tatortreiniger" geben wird. Im NDR Fernsehen laufen am 18. und 19. Dezember die letzten vier brandneuen Folgen. Davon sind "Currywurst", "Rebellen" und "Der Kopf" bereits jetzt online verfügbar. In den Abschieds-Folgen spielen neben Bjarne Mädel unter anderem Florian Lukas, Olli Schulz und Anneke Kim Sarnau sowie Charly Hübner.

