Schauspieler Robert Gallinowski im Alter von 53 Jahren gestorben Stand: 29.03.2023 06:55 Uhr Der Schauspieler Robert Gallinowski ist tot, das bestätigte seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur. Der 53-Jährige war vor allem durch Fernsehfilme bekannt. In den 90er-Jahren war er Ensemble-Mitglied am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg.

Als harter Kerl oder Bösewicht trat Robert Gallinowski häufig vor die Kamera. Etwa im Film "Nackt unter Wölfen", wo er den SS-Hauptsturmführer Robert Kluttig verkörperte. Einem breiteren Publikum ist er vor allem durch seine Auftritte in Fernsehreihen wie "Polizeiruf 110", "Wilsberg" oder "Der Alte" bekannt. In der Folge "Wegwerfmädchen" des "Tatorts" aus Hannover spielte er 2012 den Chef einer kriminellen Rockerbande, gegen die Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ermittelt.

In den 90er-Jahren am Deutschen Schauspielhaus

Begonnen hatte Gallinowski seine Schauspielkarriere an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin - unter anderem bei der Schauspielerin Angela Winkler. Nach kurzer Zeit am Theater Bonn wurde er 1996 Ensemble-Mitglied am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Dort verkörperte er unter anderem den Edgar im Shakespeare-Stück "König Lear". In "Maß für Maß" und "Clockwork Orange" spielte er unter der Regie der heutigen Intendantin Karin Beier. Nach drei Jahren in Hamburg ging er 1999 ans Deutsche Theater in Berlin und arbeitete unter anderem mit Dimiter Gotscheff, Thomas Langhoff und Peter Zadek zusammen. Neben dem Schauspiel war Gallinowski auch als Hörspielsprecher und Lyriker aktiv.

Todesursache von Robert Gallinowski noch unbekannt

Auf der Homepage seiner Agentur wurde nach seinem Tod ein Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers veröffentlicht. Zu lesen war "Ach, Robert (1969 -2023), Du wirst fehlen". Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Weitere Informationen 88 Min "Tatort": Wegwerfmädchen Eine Mädchenleiche wird in einer Müllverbrennungsanlage gefunden. Charlotte Lindholm arbeitet unter Hochdruck. 88 Min Axel Milberg verabschiedet sich vom Kieler "Tatort" Der 66-Jährige nimmt Abschied von seiner Rolle als Kommissar Klaus Borowski im NDR "Tatort" aus Kiel. Er ermittelt 2025 zum letzten Mal. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 29.03.2023 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm