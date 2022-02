Schauspieler Henry Hübchen ist 75 geworden Stand: 20.02.2022 07:54 Uhr Er wurde deutschlandweit bekannt durch den Film "Alles auf Zucker", spielte im Schweriner Polizeiruf 110 - und war gleich zweimal DDR-Meister im "Brettsegeln". Am Sonntag ist Schauspieler Henry Hübchen 75 Jahre alt geworden. Beitrag anhören 4 Min

von Axel Seitz

Nur wahre Cineasten werden ihn in seiner ersten Kinorolle erkennen - im DEFA-Film "Die Söhne der großen Bärin" von 1966 spielte Henry Hübchen den jungen Indianer Hapedah. Weithin bekannt ist jedoch, dass Hübchen für die Gruppe "City" einen ihrer populärsten Songs komponierte ("Casablanca") und dass er Anfang der 1980er-Jahre gleich zweimal DDR-Meister im "Brettsegeln", so hieß Windsurfen damals im Osten, war.

"Whiskey mit Wodka" und "Alles auf Zucker"

Nach der Wende überzeugte der Schauspieler in Andreas Dresens Tragikomödie "Whiskey mit Wodka" (2009) an der Rüganer Ostseeküste, aber auch Filmen wie "Sonnenallee" (1999) und "Alles auf Zucker" (2004). Für seinen Jaeckie Zucker erhielt Hübchen dann auch den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller.

"Wenn sie eine Sache machen, die funktioniert, ist es natürlich sehr schön und hilft ihrer Popularität und auch den Angeboten, die sie danach bekommen", erinnert sich Hübchen an die Rolle. "Sie bekommen einen anderen Stellenwert. Da sind Sachen zusammengekommen, die gut aufeinander abgestimmt waren und die Grundlage des Drehbuchs war super."

Ursprünglich Physik studiert

Unter seinen vielen erfolgreichen Filmen will der Schauspieler eigentlich keinen besonders hervorheben. Wobei: "Filme wie 'Whisky mit Wodka' oder 'Alles auf Zucker' haben mir großen Spaß gemacht. Es gibt sicher noch viele andere, zu denen ich etwas sagen könnte. Aber die, die die meiste Aufmerksamkeit bekommen haben, haben mir persönlich auch am besten gefallen."

Dabei wollte Henry Hübchen als junger Mensch eigentlich gar nicht Schauspieler werden, sondern vor allem sein Abitur machen und zur Uni gehen. In Berlin studierte er zunächst Physik, wechselte dann aber doch an die Schauspielschule.

Henry Hübchen über seinen Nachnamen

Ganz am Anfang seiner Karriere musste Hübchen noch mit seinem ungewöhnlichen Namen warm werden: "Müller möchtest du auch nicht heißen. Aber Hübchen ist halt so eine Verkleinerungsform. Ich hätte auch auf den Mädchenamen meiner Mutter zurückgreifen können. Aber in meinem Aberglauben dachte ich: Da rüttelst du jetzt nicht dran. Wenn du so eingreifst in die Natur, wirst du scheitern."

Er scheiterte nicht. Nach seinem Debüt im Indianerstreifen "Die Söhne der großen Bärin" spielte Hübchen in "Jakob der Lügner" (1974), der einzigen DEFA-Produktion, die für einen Oscar nominiert wurde.

Grimme-Preis für Rolle in Polizeiruf 110

Zwischen 2003 und 2005 ermittelte der Schauspieler als Kommissar Tobias Törner beim NDR Polizeiruf 110 in Schwerin. 2005 erhielten er dafür zusammen mit dem Darsteller Uwe Steimle sowie der Drehbuchautorin Beate Langmaack den Adolf-Grimme-Preis. 2018 folgte dann auf dem Filmkunstfest in Schwerin noch der Ehrenpreis für ihn, der Goldene Ochse.

Zuletzt war Hübchen Ende Januar im ARD-Fernsehfilm "Ein Leben lang" zu sehen, wo er an der Seite von Corinna Kirchhoff den ehemaligen Schlagerstar Arthur spielt, der an Demenz erkrankt ist. Der Schauspieler feiert zwar jetzt seinen 75. Geburtstag, doch es dürften noch weitere Filme folgen. Ob in tragischen oder in komödiantischen Rollen, für den Berliner wurde die letzte Klappe noch lange nicht geschlagen.

