Oscars 2023: "Im Westen nichts Neues" ist Bester internationaler Film Aktuell werden in Kalifornien die Oscars vergeben. Der Film "Im Westen nichts Neues" des Wolfsburgers Edward Berger ist neunmal nominiert. Vier hat er bereits kurz nach drei Uhr deutscher Zeit erhalten.

In neun Kategorien ist "Im Westen nichts Neues" bei den Oscars nominiert - darunter als Bester Film und Bester internationaler Film. Um kurz nach zwei Uhr deutscher Zeit hat er den ersten geholt, um kurz nach drei den vierten. Bislang hat Edward Bergers Film in den Kategorien Beste Kamera, Beste Filmmusik für Komponist Volker Bertelmann, Bestes Produktionsdesign und Bester Internationaler Film geholt.

Regisseur Edward Berger kam mit seinen Schauspielern Felix Kammerer, Albrecht Schuch und Daniel Brühl auf die Bühne, sowie mit Produzent Malte Grunert. Berger dankte all den Nominierten seines Filmes und bedankte sich besonders bei den Schauspielern, darunter Hauptdarsteller Felix Kammerer: "Das war dein erster Film und du trugst uns alle auf deinen Schultern, als wäre es nichts. Ohne dich wäre niemand von uns hier."

Der Brite James Friend wurde mit dem Oscar für die Beste Kamera im Antikriegsfilm ausgezeichnet. Er dankte sichtlich gerührt seiner Frau, seiner Familie, dem Filmteam und "aus ganzem Herzen", seinem Regisseur Edward Berger. In dieser Kategorie war auch der gebürtige Braunschweiger Florian Hoffmeister nominiert - für seine Kameraarbeit an Todd Fields Drama "Tár". "Das ist total surreal: Das ist in meiner Branche ein Ziel, von dem man mal träumt", konnte er sein Glück über die Nominierung kaum fassen. Im Gespräch mit NDR 2 verriet er vor der Verleihung, er würde auf die einzige nominierte Kollegin tippen, die Kamerafrau bei "Elvis" von Baz Luhrmann : "Wenn ich wetten müsste, würde ich Mandy Walker sagen - das wäre die erste Frau".

Daniel Brühl spielt im Kriegsdrama eine kleine Nebenrolle (Matthias Erzberger) und hat den Film mitproduziert. Gemeinsam mit dem Team ist er nach Los Angeles gereist. "So etwas passiert im Leben nur einmal", sagt Daniel Brühl bei einem traditionellen Branchentermin der "German Films" in der Nacht vor der Oscarverleihung der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es sei beeindruckend, welche Ehre dem Film aus England und den USA zuteil werde. "Das hat es so noch nicht gegeben. Es ist ein Stück Filmgeschichte." Heute Nacht laufen viele deutsche Hoffnungen über den - in diesem Jahr champagnerfarbenen - Teppich in Los Angeles und geben Kamerateams aus aller Welt Interviews.

Bester Film: "Everything Everywhere All at Once" als Favorit

Bei den Buchmachern werden in der Königskategorie Bester Film dem Konkurrenten "Everything Everywhere All at Once" die größten Chancen eingeräumt. Der Antikriegsfilm Bergers nach Vorlage des Romans von Erich Maria Remarque liegt jedoch dicht dahinter. Es ist der erste deutsche Film, der überhaupt in dieser Kategorie nominiert ist.

Oscar für Beste Filmmusik an Volker Bertelmann

Fachmedien wie der "Hollywood Reporter" oder "Variety" sehen "Im Westen nichts Neues" hingegen etwa in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch vorne. Komponist Volker Bertelmann hat sich nun gegen Konkurrenten wie John Williams für "Die Fabelmans" durchgesetzt, immerhin der nach Walt Disney meist nominierte Künstler in der Geschichte der Oscars. Der auch unter dem Namen Hauschka bekannte Musiker war 2017 bereits einmal für seine Kompositionen in "Lion - Der lange Weg nach Hause" nominiert.

