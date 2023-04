"Neues aus Büttenwarder": NDR würdigt Kuno-Darsteller Sven Walser Stand: 15.04.2023 10:59 Uhr Am 4. April verstarb Sven Walser mit 59 Jahren. In seiner Paraderolle als Stallknecht Kuno in "Neues aus Büttenwarder" wird er den Fans der Kultserie in Erinnerung bleiben. Heute zeigt das NDR Fernsehen ein Sonderprogramm.

von Nicola Millies

Ab 16.45 Uhr laufen heute im NDR Fernsehen jeweils die Folgen "Groggy", "Survival" und "Bildungsschock" vond er Serie "Neues aus Büttenwarder", um an den viel zu früh verstorbenen Schauspieler Sven Walser zu erinnern. Sie sind bereits in der ARD Mediathek zu finden. Hier gibt es "Groggy", "Survival" und "Bildungsschock" auch "op Platt" zu sehen.

Sven Walser: Von Bremen über Köln und Wien nach Hamburg

Sven Walser wurde am 26. April 1963 in Bremen geboren. Seine Schauspielausbildung absolvierte er im Anschluss an den Schulabschluss in Hamburg. Von dort führte ihn sein Weg zunächst an zahlreiche Theater - darunter renommierte Häuser wie das Schauspiel Köln, die Münchner Kammerspiele oder auch das Burgtheater in Wien.

In den letzten Jahren stand Sven Walser überwiegend im Hamburger Ernst Deutsch Theater auf der Bühne - zuletzt als Klabautermann in "Umschlagplatz der Träume". Im Lockdown, während der Corona-Zeit, las er von dort aus in 114 Folgen Thomas Manns Roman "Der Zauberberg".

Sven Walser: "In jeder Rolle sollte ein Hauch von dir drin sein"

Mit "Killerkralle" in die Herzen der Zuschauer

Neben seinen Engagements am Theater war Sven Walser auch immer wieder im Fernsehen präsent. Ob im "Großstadtrevier", "Die Kanzlei", "Tatort" oder "Morden im Norden" - stets überzeugte er durch ein feines und nuanciertes Spiel und schien mit seiner Rolle vollkommen zu verschmelzen.

Eine seiner wichtigsten und auch liebsten Rollen war die des Stallknechts Kuno in "Neues aus Büttenwarder". Bereits ab der ersten Episode im Jahr 1997 war Sven Walser in fast 100 Folgen fester Bestandteil des Teams. Unvergesslich ist, wie er seinen Lieblingshelden "Killerkralle" präsentierte und auf seinem aufgemotzten Fahrrad durch Büttenwarder radelte.

Sven Walser: Rettungsschwimmer und DLRG-Botschafter stirbt mit 59 Jahren

Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit liebte Walser das Wasser. Er war früher selbst Rettungsschwimmer, nahm an Deutschen Meisterschaften teil und machte sich seit 2021 als Botschafter der DLRG unter anderem für den Erhalt von öffentlichen Badeanstalten stark.

Sven Walser starb am 4. April 2023 in Berlin. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei gemeinsame Kinder.

