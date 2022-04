Meltem Kaptan: Shooting-Star im Dresen-Film über Rabiye Kurnaz Stand: 28.04.2022 06:00 Uhr Meltem Kaptan ist ein neuer Shooting-Star im Kino: Für ihre Rolle als Rabiye Kurnaz in Andreas Dresens Film wurde die Kölnerin bei der Berlinale ausgezeichnet. Seither ergeht es der Comedienne wie im "Fiebertraum".

von Patricia Batlle

Die NDR Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" hat im Februar bei den 72. Filmfestspiele Berlin zwei Silberne Bären erhalten. Nun kommt der Film ins Kino. Die 41-jährige in Köln lebende Comedienne, Schauspielerin, Moderatorin und Autorin Meltem Kaptan wurde für ihre erste große Kinorolle in Deutschland als Rabiye Kurnaz in Andreas Dresens Dramedy mit dem Silbernen Bären fürs beste Schauspiel ausgezeichnet.

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" basiert auf wahrer Geschichte

Die zweistündige Dramödie erzählt die wahre Geschichte einer Bremer Hausfrau und Mutter, die sich mit dem mächtigsten Mann der Welt anlegt, George W. Bush, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. 2001 wird Murat Kurnaz in Pakistan verhaftet und kommt nach Guantánamo. Zu Hause in Bremen kämpft seine Mutter Rabiye gemeinsam mit dem Menschenrechtsanwalt Bernard Docke für Murats Freilassung.

Mit dem Silbernen Bären gegen Juliette Binoche durchgesetzt

Die 41-jährige Meltem Kaptan hat sich damit bei der Berlinale im Wettbewerb mit ihrer allerersten großen Kinorolle gegen Größen wie Juliette Binoche durchgesetzt, die in einem Liebesdrama von Claire Denis die Hauptrolle spielt. Das kommt Kaptan alles ganz unwirklich vor, wie sie bei der NDR Talkshow erzählt: "Das war ein beklopptes Gefühl. Das war ein Fiebertraum, ich war sowieso schon so selig in der ganzen Zeit dort."

Bei der Weltpremiere in Berlin waren auch die Bremerin Rabiye Kurnaz und der Anwalt Bernhard Docke anwesend. "Das war magisch, die waren auch auf der Bühne. Das war wie eine Hommage an sie", erinnert sich Kaptan gerührt. Am wichtigsten war ihr, wie die wahre Rabiye Kurnaz auf den Film reagieren würde: "Für mich war das größte Kompliment, als Rabiye Kurnaz nach dem Film gesagt hat, sie hatte das Gefühl, als hätte sie den Film die ganze Zeit selber gespielt."

Kaptan widmet Rabiye Kurnaz ihren Silbernen Bären

Den Bären widmete sie bei der Preisverleihung in Berlin "Rabiye Kurnaz und all den Müttern, deren Liebe stärker ist, als die Grenzen". Auch Regisseur Andreas Dresen dankt Kaptan in ihrer Rede: "Ich danke dir so sehr, dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast. Du bist der beste Reiseleiter, den man sich vorstellen kann" und dankte auch ihrem Gatten: "Du bist der Fels in meiner Brandung, und meine Schwester, ohne euch hätte das hier nie geklappt."

Besonders erwähnte sie in der Rede die Unterstützung ihrer Eltern: "Mama und Papa, ihr seid hier vor so vielen Jahren aus einer kleinen Teestadt hergekommen und habt nicht verlangt von euren Töchtern, dass sie Medizin oder Jura studieren, sondern habt gesagt: 'Folgt eurem Weg' und habt das mit soviel Liebe gemacht, bedingungsloser Liebe. Dafür einfach nur danke!"

Besonders interessiert an der Rolle habe sie nicht so sehr die Tatsache, dass es sich bei dem Film um eine "türkische Frau oder eine Frau mit türkischem Migrationshintergrund" oder um ein Thema mit politischer Dimension handele. "Was mich vor allen Dingen dazu gebracht hat, das zu spielen, war diese Frage: Was ist das für eine Kraftquelle, die dazu führt, dass du nicht ohnmächtig wirst, sondern dass es trotzdem schaffst, all diese Zeit durchzustehen und in deinem Alltag trotzdem zu funktionieren, auch für deine anderen Kinder?". Dies müsse eine "ur-mütterliche, universelle Kraft" sein, die "Rabyie Kurnaz, fast schon so zu einem Stehaufweibchen macht."

Rabiye Kurnaz sei zudem ein Mensch, der positiv durchs Leben gehe, immer einen Witz auf der Zunge habe und keine Verbitterung oder keinen Argwohn gegenüber Menschen empfinde, so Kaptan. "Das ist so eine unfassbare Eigenschaft. Das hat mich beeindruckt. Damit wollte ich in Berührung kommen."

Moderatorin bei Ladies Night, große Hörfunkerfahrung

Meltem Kaptans Eltern stammen aus einem Fischerdorf am Schwarzen Meer, haben ihren Töchtern alle Freiheiten gelassen. Auch für eine unsichere künstlerische Laufbahn. "Unser Papa hat immer gesagt, ich will starke Frauen, ich will starke Mädels." Eine wichtige Instanz bei vielen Entscheidungen in ihrem Leben ist ihre Schwester Derya Kaptan, eine Tänzerin. Aufgewachsen sind die beiden im Ort Harsewinkel, in der Nähe von Gütersloh. "Wenn ich irgendetwas Künstlerisches mache, ist sie die erste, die ich frage", erzählt Meltem Kaptan.

Nach der Schule studiert die Ostwestfälin zunächst in Marburg: Anglistik, Medienwissenschaft und Grafik und Malerei. Später folgt eine Gesangs- und Schauspielausbildung in Istanbul und Washington D.C.. In Marburg gehört sie zu den Gründungsmitglieder des English Theatre, in den USA spielt sie in Musicals wie "West Side Story", "Boy Meets Girl" und "Sweeney Todd". Kaptan ist erfahrene Hörfunkerin und Sprecherin, hat Radio-Comedy Formate entwickelt, tritt bei Bülent Ceylan und der Ladies Night auf - eine Sendung, die sie seit 2019 moderiert. Außerdem ist sie als Autorin tätig, etwa "Verliebt, verlobt, verbockt - meine türkisch-deutsche Hochzeit" und geht in ihrer Comedy Fragen nach wie: Warum tragen Frauen als Superheldinnen immer Latex und High Heels? Und warum gibt es so wenig Superheldinnen?

Ein paar Fahrstunden und viel Post seit der Berlinale

Seit dem Erfolg bei der Berlinale hat sie Rabiye Kurnaz versprochen, weiter Auto zu fahren - im Film gibt es sehr viele Szenen mit dem rasanten Fahrstil der Bremerin: "Sie hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich weiterfahren soll. Ich werde jetzt wieder ein paar Fahrstunden nehmen". Ihren Silbernen Bären hat Kaptan neben ihrer "70er-Jahre-Retrolampe" untergebracht. Und bekommt "ganz viel Post aus allen möglichen Ländern, sogar aus Hollywood", so Kaptan im Gespräch mit der "DPA".

