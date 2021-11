Corona und 2G: Lodderbast Kino in Hannover bleibt geschlossen Stand: 25.11.2021 12:20 Uhr Das Lodderbast Kino ist das kleinste Kino in Hannover und bietet ein ganz besonderes Programm. Aufgrund der neuen strengen 2G-Regelungen in Niedersachsen bleibt es vorübergehend geschlossen. Beitrag anhören 5 Min

Während der Pandemiezeit haben sich Wiebke und Johannes Thomsen, das Inhaberpaar des Lodderbast Kinos, immer wieder Neues ausgedacht, um die Besucherinnen und Besucher bei Laune zu halten, weiterzumachen und vor allem die Möglichkeit zu geben, unter strengen Hygieneregeln ihr Kino zu besuchen. Nun gilt in Niedersachsen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine strenge 2G-Regel. Johannes Thomsen ist einer der Inhaber.

Herr Thompson, Sie lassen ihr Lodderbast Kino geschlossen und verschieben das geplante Filmfestival, das am 4. Dezember stattfinden sollte. Warum?

Johannes Thomsen: Als Kinobetreiber sind wir ein Stück weit in der Verantwortung, eine Art Role-Model-Rolle einzunehmen. Wir müssen in gewisser Weise ein Vorbild sein. Es ist eine schwierige Entscheidung, aber wir haben uns überlegt, dass wir nicht guten Gewissens ein Filmfestival feiern können, wenn eine große Mehrheit der Bevölkerung versucht, die Pandemie so gut wie möglich einzudämmen und durch den Winter zu kommen. Das ist einfach nicht richtig.

Sie haben ein Video in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, in dem man die Wut zu spüren bekommt, die dahinter steckt. Was macht Sie so wütend?

Thomsen: Das sind verschiedene Teile. Wir haben seit dem 11. März letzten Jahres durchgehend geschlossen. Und dementsprechend haben wir uns die ganze Zeit auf das, was die Politik als Marschroute vorgegeben hat, eingelassen. Wir haben gesagt: "Wir machen da natürlich mit, wir unterstützen das. Wir stellen uns dahinter und finden das vernünftig." Aber diese vierte Welle ist für uns etwas anderes. Das ist nicht mehr höhere Macht - natürlich als Auslöser, sicher -, aber die Folgen waren absehbar.

Seit Monaten reden Virologen in Deutschland darüber, dass die vierte Welle kommen würde. Für mich ist das, was aus der Politik gekommen ist, einfach viel zu wenig gewesen. Man hätte viel früher reagieren müssen. Das, was jetzt passiert, hätte schon vor ein paar Monaten passieren können. Das ist das, was uns in Bedrängnis gebracht hat, und was in den nächsten Wochen auch Gastronominnen, Gastronomen und andere Kulturschaffende in Bedrängnis bringen wird. Und das macht uns natürlich wütend. Der andere Teil ist, dass wir nach wie vor finden, dass die Einstellung, sich nicht impfen zu lassen, eine sehr egoistische Einstellung ist, die im Moment komplett fehl am Platz ist, Ich denke, hier ist Solidarität gefragt. Wenn ich durch meine eigene Impfung einen minimalen Teil beitragen kann - und wenn er noch so gering ist - dann fühle ich mich als Bürger in einer sozialen Gesellschaft aufgerufen, diesen Beitrag zu leisten.

Das Lodderbast Kino scheint sehr beliebt zu sein, denn mittlerweile gibt es auch schon Spenden an Sie. Wie werden Sie die nutzen? Welche kreativen Ideen gibt es, um weiterzumachen?

Thomsen: Wir sitzen jetzt vor einem kleinen Berg und wissen nicht, wie wir darüber kommen sollen. Wir werden uns etwas ausdenken und dafür werden wir natürlich die Spenden einsetzen. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben gesagt, dass wir am 4. Dezember mit dem Filmfestival wieder aufmachen. Das wird jetzt nichts. Schöne Grüße an jeden Wirtschaftsboss, der das Gefühl hat, er müsse etwas Gutes tun und der Kultur unter die Arme greifen. Der kann uns natürlich gern kontaktieren und eine große Spende zukommen lassen. Wir haben das Video aber nicht veröffentlicht, um Spenden zu sammeln, sondern weil wir unserem Unmut Luft machen und unsere Gäste informieren wollten. Denn die haben uns bis hierher durch die Pandemie getragen und denen sind wir Antworten schuldig.

Ich habe gesehen, dass viele der Filme des Festivals auch schon ausverkauft gewesen sind?

Thomsen: Ja, das Festival wäre mit Sicherheit ein ganz guter Erfolg geworden.

