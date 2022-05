NDR Fernsehteam als Komparsen am Borowski-Tatort Stand: 11.05.2022 08:43 Uhr Axel Milberg steht aktuell für den Tatort "Borowski und der Wiedergänger" vor der Kamera. Ein Filmteam von NDR Schleswig-Holstein hat die Dreharbeiten begleitet - und in einer Szene sogar mitgespielt.

von Lisa Synowski

Es ist ein ungewöhnlicher Job, den wir dieses Mal als Kamerateam am Set vom neuen Borowski-Tatort haben. Denn wir sollen nicht nur für den NDR über die Dreharbeiten berichten, sondern in einer Szene auch selbst mitspielen. Die Aufgabe: ein Fernsehteam darstellen, das Aufnahmen von Borowski und einer Zeugin machen will.

Andreas Kleinert dreht mit NDR Team Szene für "Borowski und der Wiedergänger"

Von Regisseur Andreas Kleinert gibt es kurz vor der Szene noch letzte Anweisungen. Wir sollen genervt sein vom langen Warten vor dem Haus der Zeugin, aber gleichzeitig auch möglichst authentisch bleiben.

Viel Zeit für Nervosität haben wir nicht. Denn die Zeit am Set ist so eng getaktet, dass es schon wenige Minuten später losgeht. Eine Regieassistentin gibt per Mikrofon noch letzte Anweisungen, in welche Richtung wir uns in der Szene am besten bewegen sollen. Dann laufen die Filmkameras und wir spielen uns auf einmal selbst - als Reporterin, Kameramann und Tonassistent.

Weitere Informationen Borowski-Tatort: Axel Milberg und Almila Bagriacik drehen in Kiel Bis zum 19. Mai dreht Andreas Kleinert in Kiel und Hamburg den Fall "Borowski und der Wiedergänger" um einen verschwundenen Ehemann. mehr

Originalberufe für mehr Glaubwürdigkeit bei Tatort-Dreharbeiten

Neben uns kommen in der Szene auch noch ein Fotograf und ein Polizist vor. Beide haben wie wir im echten Leben denselben Beruf wie im Film. "Das Stichwort ist Glaubwürdigkeit", sagt Kleinert. "Gerade bei Dingen, die schwer für Schauspieler und Komparsen nachzustellen sind, versuchen wir immer, Menschen aus den Originalberufen zu nehmen. Polizisten, Ärzte oder auch Journalisten kennen die eigenen Arbeitsabläufe einfach am besten und können das dann im Film auch am authentischsten rüberbringen." Sein Team hat während der Dreh-Vorbereitung deswegen viel Zeit in die Suche nach geeigneten Komparsen investiert. Am Set muss es dafür aber schnell gehen.

22 Drehtage für 90 Minuten für den Borowski-Tatort mit Axel Milberg

Denn Kleinert hat für den 90-minütigen Tatort insgesamt nur 22 Drehtage, gedreht wir bis zum 19. Mai. Etwa fünf Minuten dauern die Aufnahmen mit uns als Kamerateam. Dann ist der Regisseur zufrieden. Ein kurzes Lob für uns und die anderen Komparsen, dann beginnt schon der Umbau für die nächste Szene. Schauspieler Axel Milberg soll eine Presse-Drohne im Garten des Hauses abschießen. Nach wenigen Takes ist auch diese Szene im Kasten - und wir haben als echtes Kamerateam auch noch gute Bilder für unseren Fernsehbeitrag im NDR.

Dieses Thema im Programm: Tatort | 10.05.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm