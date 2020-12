Berlinale 2021: Wegen Corona-Krise verlegt und geteilt Stand: 18.12.2020 15:37 Uhr Die 71. Berlinale wird verlegt: Anfang März gibt es einen Film-Markt in digitaler Form. Im Sommer folgt ein Fest mit mehreren Filmsektionen und mit Publikum. Das gab die Berlinale am Freitag bekannt.

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin werden 2021 nicht wie geplant im Februar stattfinden. Am Freitagnachmittag gab das Festival bekannt, dass die Berlinale aufgrund der aktuellen Corona-Situation zweigeteilt werde: in einen digitalen Branchentreff vom 1. bis 5. März und in ein Publikumsfest im Juni. "Es gibt ein großes Bedürfnis nach physischen Begegnungsmöglichkeiten. Aber die aktuelle Situation lässt das im Februar nicht zu. Zugleich ist es wichtig, der Filmindustrie im ersten Quartal einen Markt zu bieten“, sagt Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek.

Mit der Veränderung des Festivalformats 2021 habe man so die Möglichkeit, "die Gesundheit aller Gäste zu schützen und den Neustart der Kinobranche zu unterstützen". Im Sommer wolle man dann "ein Fest für das Kino feiern und dem Berliner Publikum das langersehnte Gemeinschaftserlebnis von Kino und Kultur bieten" hieß es in der Pressemeldung weiter.

Noch laufe die Filmauswahl für den Wettbewerb und die Sektionen weiter, schreibt das Festival. Das Programm werde erst im Februar veröffentlicht und der Filmbranche "beim virtuellen European Film Market im März" vorgestellt. Eine Internationale Jury werde die Filme in Berlin sichten und über die Bärenpreise entscheiden.

Etwa 70 Filme sollen im Sommer bei der Berlinale gezeigt werden

Dem Berliner Publikum werden die Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Filmauswahl im Sommer präsentiert. Das Festival plant hierfür eine festliche Eröffnung. Die Berlinale gilt als Publikumsfestival. Zuletzt waren 2020 rund 330.000 Karten verkauft worden.

Beim Publikumsfestival sollen voraussichtlich etwa 70 Filme gezeigt werden, sagt Rissenbeek über die Pläne für den zweiten Teil der Berlinale im Deutschlandfunk. Frische Filme für Filmfestivals gibt es nächstes Jahr genug, das dürfte kein Problem für das Line-Up der A-Festivals Berlinale, Cannes und Venedig bedeuten. Die Festivalleitung betonte, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehe bei den Planungen aber an erster Stelle.

Berlinale-Verschiebung lange erwartet

Seit Tagen war in der Branche darüber spekuliert worden, dass ein Verschieben des Filmfests wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen sehr wahrscheinlich sei. Das US-Fachblatt "Variety" hatte als erstes berichtet, dass der Wettbewerb im frühen März digital stattfinden wird.

Berliner Kultursenator Klaus Lederer äußerte Bedenken

Bereits am 3. Dezember hatte der Berliner Kultursenator Lederer laut Deutsche Presse Agentur gesagt, er blicke skeptisch auf eine Berlinale im gewohnten Rahmen. "Dass eine normale Berlinale, wie wir sie hatten, nicht kommen wird, wissen wohl alle", äußerte der Politiker der in Berlin auch im Hinblick auf die "Berliner Pandemie-Zahlen". Er verweise darauf, dass "viele andere Kulturakteure hybride oder auch rein digitale Veranstaltungen hinbekommen und da auch tolle Sachen draus geworden sind."

Weitere Informationen Berlinale 2020: Die Siegerinnen und Sieger Vom Goldenen Bären für den Film des Wahlhamburgers Rasoulof "Es gibt kein Böses" bis zur besten Darstellerin Paula Beer: Das sind die Siegerinnen und Sieger der 70. Berlinale. Bildergalerie

Genderneutraler Schauspielpreis Silberner Bär ab 2021

Im Sommer hatte die Berlinale bereits Änderungen angekündigt. So verschwindet etwa die Trennung zwischen den Geschlechtern bei dem Silbernen Bären für die beste Darstellerin und den besten Darsteller. Es wird nur noch ein einziger Preis für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle vergeben. Im Gegenzug soll künftig ein Silberner Bär für die beste Nebenrolle verliehen werden. "Die Auszeichnungen im Schauspielfach nicht mehr nach Geschlechtern zu trennen, ist ein Signal für ein gendergerechteres Bewusstsein in der Filmbranche", kommentierte das Festival-Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian die Entscheidung.

Der "Silberne Bär Alfred-Bauer-Preis" für neue Perspektiven der Filmkunst wird nicht mehr verliehen, nachdem im Frühjahr durch Recherchen der "Zeit" die Vergangenheit des Berlinale-Gründers und Namensgebers des Sonderpreises, Alfred Bauer, bekannt geworden war. In der "Zeit" hieß es, Bauer sei ein "hochrangiger Funktionär der NS-Filmbürokratie" gewesen.

Das Filmfest hatte daraufhin eine Studie in Auftrag gegeben, die im September 2020 bestätigte, "dass Bauers Rolle in der Reichsfilmintendanz bedeutender war als bisher bekannt und von ihm nach 1945 systematisch verschleiert wurde".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 18.12.2020 | 16:20 Uhr