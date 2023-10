Tonio Schachinger bekommt Deutschen Buchpreis für "Echtzeitalter" Stand: 16.10.2023 19:35 Uhr Tonio Schachinger ist am Montag in Frankfurt für seinen Roman "Echtzeitalter" mit dem Deutschen Buchpreis 2023 ausgezeichnet worden. Der Autor nutzte seine Rede für einen Appell gegen Antisemitismus.

Der Schauplatz von "Echtzeitalter" ist ein elitäres, österreichisches Internat. Hier geht Till zur Schule. Er kann mit seinem snobistischen Umfeld und den verknöcherten Strukturen nichts anfangen. Viel lieber möchte er Profi-Gamer werden. Nach dem Tod seines Vaters findet er Zuflucht im Spiel "Age of Empires" und gehört bald zu den besten Spielern weltweit. Doch das zählt nichts in der Welt der Erwachsenen. Allen Schikanen zum Trotz geht Till seinen Weg. "Mit feinsinniger Ironie spiegelt Schachinger die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart: Aus gebildeten Zöglingen spricht die rohe Gewalt", urteilte die Jury des Deutschen Buchpreises. "Die Welt der Computerspiele bietet einen Ort der Fantasie und Freiheit. Auf erzählerisch herausragende und zeitgemäße Weise verhandelt der Text die Frage nach dem gesellschaftlichen Ort der Literatur."

"Freiheit ist möglich. Dort, wo man sie am wenigsten vermutet."

"Eine rundherum erfreuliche Wahl!", freute sich NDR Kultur Literaturredakteur Alexander Solloch über die Wahl der Buchpreis-Jury. "Mit Tonio Schachinger werde nicht nur einer der brillantesten jüngeren Vertreter der österreichischen Gegenwartsliteratur geehrt, sondern auch ein ganz besonderer Roman. "'Echtzeitalter' - ein Schulroman als Gesellschaftsstudie - ist überraschend, aufwühlend, komisch und sprachlich überaus einnehmend. Indem Schachinger sich und uns die Gamingwelt als Zufluchtsort vorm bildungsbürgerlich-reaktionären Mief ausmalt, zeigt er: Freiheit ist möglich - vor allem da, wo man sie am wenigsten vermutet."

Tonio Schachinger nutzt Rede für Appell gegen Antisemitismus

Tonio Schachinger dankte in seiner Rede vor allem seiner Frau. Zudem nahm er in seiner Rede Bezug auf die Terrorangriffe der Hamas in Israel, wies dabei aber auch auf Probleme in den westlichen Gesellschaften hin. "Ich hoffe, dass in Europa und überall anders sonst Jüdinnen und Juden sich sicher fühlen können", sagte Schachinger. "Dass das nicht so ist, das wissen wir alle. Das wissen wir, wenn wir an einem Kindergarten vorbeigehen, der schwer bewacht werden muss."

Diese sechs Titel waren nominiert:

Deutscher Buchpreis 2022 für Kim de l'Horizon

Im vergangenen Jahr bekam Kim de l'Horizon für "Blutbuch" den Deutschen Buchpreis. In dem Roman sucht eine non-binäre Person nach einer eigenen Sprache. Das Buch ist eine von Märchen inspirierte, in Nahaufnahmen realisierte Befragung der Kindheit, die die Erzählfigur Kim, mittlerweile erwachsen geworden und offen queer lebend, vornimmt.

