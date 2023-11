NDR Sachbuchpreis 2023 geht an Teresa Bücker

Der NDR Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an Teresa Bücker. Die Autorin ist am Mittwoch bei einer Verleihung im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes für ihr Buch "Alle Zeit - Eine Frage von Macht und Freiheit" ausgezeichnet worden.