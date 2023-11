NDR Sachbuchpreis 2023: Diese Bücher waren auf der Shortlist Stand: 01.11.2023 20:30 Uhr Teresa Bücker ist für ihr Buch "Alle Zeit" mit dem NDR Sachbuchpreis ausgezeichnet worden. Diese Bücher standen auf der Shortlist.

Teresa Bücker: "Alle Zeit"

Teresa Bücker zeigt in "Alle Zeit" die politische Dimension von Zeit auf - heute und in der Zukunft. Für die Menschen im Arbeitsdauerstress, in der Care-Arbeit, in der ständigen Erreichbarkeit. Wer Zeit hat, hat Macht, wer zu viel Zeit hat, hat Ohn-Macht. Warum Zeit, auch Arbeitszeit gerechter verteilt werden muss, warum das nicht nur eine Frage der Ungleichheit zwischen Mann und Frau ist, sondern gesellschaftliche, soziale Implikationen hat - all das ist zu lesen in diesem relevanten Buch mit dem wunderschönen Titel: "Alle Zeit". Es klingt nach Versprechen und Forderung zugleich, ein Buch, für dessen Lektüre auf jeden Fall Zeit sein muss.

Weitere Informationen "Alle Zeit": Teresa Bückers Sachbuch über eine neue Zeitrechnung In "Alle Zeit" geht die Journalistin und Feministin Teresa Bücker auf eine andere zentrale Ressource unserer Gesellschaft ein. mehr

Wolfgang Kraushaar: "Keine falsche Toleranz"

"Keine falsche Toleranz" ist ein Buch über dunkle Machenschaften und vertane Chancen. Der renommierte Hamburger Historiker Wolfgang Kraushaar verfolgt die mal unsichtbaren und mal skandalös sichtbaren Spuren des Rechtsradikalismus von 1945 bis heute. Von der oft halbherzigen Entnazifizierung über die NPD bis hin zu Reichsbürgern, Querdenkern, AfD und NSU. Zu oft war die Bundesrepublik auf dem rechten Auge blind. Gründlich recherchiert, nüchtern und klar geschrieben: ein Standardwerk über antidemokratische Traditionslinien der vergangenen 75 Jahre.

Weitere Informationen "Keine falsche Toleranz": Der Extremismus und die Mitte Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar zeigt in seinem Buch "Keine falsche Toleranz", dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. mehr

Michael Thumann: "Revanche"

Michael Thumann, langjähriger Zeit-Korrespondent in Moskau, warnt in seinem Buch eindringlich vor Putin: Der sei besessen von der imperialen Macht der früheren Sowjetunion und wolle nach dem Fall der Berliner Mauer jetzt Revanche. Der Krieg gegen die Ukraine sei ein Krieg gegen die liberalen Demokratien Europas - und damit auch gegen uns. Thumann illustriert diese These mit spannenden Reportagen aus Putins Reich. Zugleich liefert er eine differenzierte Analyse, wie es zum Abstieg Russlands in die Diktatur kommen konnte. Ein großartiges Buch zur jüngsten Zeitgeschichte - glänzend geschrieben.

Weitere Informationen Putins Aufstieg ist "Spielart des radikalen neuen Nationalismus" Russlandkenner Michael Thumann beschreibt in seinem Sachbuch die unaufhaltsame Radikalisierung eines Mannes und seines Regimes. mehr

Eva von Redecker: "Bleibefreiheit"

In dem Buch "Bleibefreiheit" wagt Eva von Redecker etwas Erstaunliches: Sie beginnt, den Begriff "Freiheit" neu zu deuten. Nicht mehr auf eine räumliche, sondern eine zeitliche Dimension. Was immer wir tun, es hat einen Effekt in der Zukunft - von dem Gedanken geht die Philosophin aus und entwickelt eine Denkspur jenseits früherer Klischees, die vielleicht vorläufig, aber mutig ist. Persönlich, aber analytisch und klar stößt Eva von Redecker mit ihrem Buch einen fälligen Diskurs neu an.

Weitere Informationen "Bleibefreiheit": Eva von Redecker denkt Freiheit in neuer Dimension Die Philosophin setzt sich in ihrem Buch "Bleibefreiheit" dafür ein, den Freiheitsbegriff nicht mehr räumlich, sondern zeitlich zu denken. mehr

Verleihung am 1. November im Livestream

"Alle vier Sachbücher bieten Ideen für eine intelligent gestaltete Zukunft, für ein klügeres Miteinander", sagt Jury-Vorsitzende und NDR Programmdirektorin Katja Marx. "Sie spiegeln inhaltlich hochrelevante Themen unserer Gegenwart, fußen auf intensiver Recherche, überzeugen durch Klarheit in der Argumentation und bereiten einen echten Erkenntnisgewinn. Allen Autorinnen und Autoren gratuliere ich herzlich zu diesem Erfolg."

Der diesjährige Siegertitel wurde am 1. November 2023 bei einer Preisverleihung im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes gekürt. Die Veranstaltung wurde live im Videostream auf NDR.de und im Radio bei NDR Kultur übertragen. Neben dem NDR Sachbuchpreis ist an dem Abend auch der LifeScienceXplained-Preis für neue Kommunikation überreicht worden.

Weitere Informationen NDR Sachbuchpreis 2023 geht an Teresa Bücker Die Autorin ist in Göttingen für ihr Buch "Alle Zeit - Eine Frage von Macht und Freiheit" ausgezeichnet worden. mehr

Was zeichnet der NDR Sachbuchpreis aus?

Der NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Der Siegertitel wird als herausragende Autor:innenleistung geehrt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich relevante Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt. Dotiert ist der NDR Sachbuchpreis mit 15.000 Euro.

Weitere Informationen Wen und was zeichnet der NDR Sachbuchpreis aus? Welche Bücher dürfen für den NDR Sachbuchpreis eingereicht werden und nach welchen Kriterien wird er vergeben? mehr

Weitere Informationen NDR Sachbuchpreis Mit dem Preis zeichnet der NDR jedes Jahr das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch aus, das sich zukunftsrelevanten Fragen widmet. mehr NDR Sachbuchpreis 2022 geht an "Klima außer Kontrolle" In ihrem Buch beschreiben Annika Joeres und Susanne Götze, wie wenig Deutschland auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet ist, und machen konkrete Lösungsvorschläge. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 25.10.2023 | 08:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher