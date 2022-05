eat.READ.sleep (61) Ginger Beer und Falltüren Stand: 13.05.2022 06:00 Uhr Enid Blyton-Nostalgie, Yoga-Übungen, ein PS-Desaster - und Autorin Judith Poznan verrät fast ein Knaller-Geheimnis.

Katharina macht einen Kopfstand und outet sich wieder Mal als glühende Enid Blyton-Vielleserin. Passenderweise hat sie in einem komplizierten Verfahren englisches Ingwerbier gebraut, das Daniel hörbar nicht ganz so sehr begeistert. Grimmige Kritiker-Wut lodert beim Bestseller der Folge auf, "Das Mädchen mit dem Drachen", während Daniel über einen Mittelalterthriller in Verzückung gerät. Mit ihrem Gast, der Autorin Judith Poznan, sprechen die Hosts über Schreiben als Form der Therapie. Und über ein Geheimnis im Haus von Christa Wolf.

AUDIO: (61) Ginger Beer und Falltüren (64 Min) (61) Ginger Beer und Falltüren (64 Min)

Die Bücher der Sendung

Jane Brocket : "Cherry Cake and Ginger Beer" (nur antiquarisch)

: "Cherry Cake and Ginger Beer" (nur antiquarisch) Laetitia Colombani : "Das Mädchen mit dem Drachen", aus dem Französischen von Claudia Marquardt (S. Fischer)

: "Das Mädchen mit dem Drachen", aus dem Französischen von Claudia Marquardt (S. Fischer) Alice Oseman : "Loveless", aus dem Englischen von Vanessa Walder (Loewe)

: "Loveless", aus dem Englischen von Vanessa Walder (Loewe) Dirk Schümer : "Die schwarze Rose" (Zsolnay)

: "Die schwarze Rose" (Zsolnay) Ildikó von Kürthy : "Morgen kann kommen" (Wunderlich)

: "Morgen kann kommen" (Wunderlich) Judith Poznan : "Prima Aussicht" (Dumont)

: "Prima Aussicht" (Dumont) Enid Blyton : "Insel der Abenteuer", aus dem Englischen von Barbara Propach (Bocola)

: "Insel der Abenteuer", aus dem Englischen von Barbara Propach (Bocola) Jostein Gaarder: "Sophies Welt", aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs (dtv Reihe Hanser)

Rezept für Gingerbeer

Ginger Beer selbst herstellen ist einfacher als man denkt - man muss allerdings zirka eine Woche Vorlaufzeit einplanen. Katharina hat dieses Rezept benutzt:

Rezept für Cherry Cake

Zutaten:

230 g Butter

170 g Zucker

170 g Mehl

2 TL Backpulver

3 Eier

1 Glas Sauerkirschen (370 g Abtropfgewicht)

Zubereitung:

Butter und Zucker schaumig rühren. Eier nacheinander unterrühren, Mehl und Backpulver dazu. In eine eingefettete Springform füllen. Abgetropfte Kirschen darauf verteilen.

Zirka 30 Minuten bei 175 Grad im vorgeheizten Backofen backen.

Weitere Informationen eat.READ.sleep.-Newsletter: Literatur direkt ins Postfach Ihr interessiert Euch für Romane, Büchermenschen und Literatur-Smalltalk? Ab sofort gibt es etwas Neues: Unseren eRs-Newsletter! mehr

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 13.05.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane Krimis