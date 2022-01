eat.READ.sleep (53): Pho-Suppe mit Khuê Phạm Stand: 21.01.2022 06:00 Uhr Harmonie herrscht - egal ob Verriss(e) oder Lobpreisung. Und Daniels Suppen-Baukasten stimmt perfekt aufs Interview ein.

Spoiler: Das Lese-Highlight war weder der Bestseller noch das dicke gelbe Buch, sondern ein ganz besonderer Jugendroman. Daniel hat eine ganz neue Supermarkt-Erfahrung hinter sich und musste einen Ersatz-Küchen-Coach einwechseln: Tagesschausprecher André Schünke hat Chefkoch-Qualitäten bewiesen und die traditionelle vietnamesische Suppe gezaubert, an die sich die Autorin Khuê Phạm selbst noch nicht rangetraut hat.

Ding-Dong! In dieser Folge gibt es ein Wiederhören mit dem eat.READ.sleep.-Buchladen. In Zukunft wollen die Hosts eine kurze Buchsprechstunde anbieten: Hörer*innen können ihr Anliegen ("Ich suche ein Buch für ...") an eatreadsleep@ndr.de mailen - und dann gibt es vielleicht bald einen ganz persönlichen Tipp im Podcast!

AUDIO: (53) Pho-Suppe mit Khuê Phạm (66 Min) (53) Pho-Suppe mit Khuê Phạm (66 Min)

Die Bücher dieser Folge

Khuê Pham : "Wo auch immer ihr seid" (btb)

: "Wo auch immer ihr seid" (btb) Hape Kerkeling : "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich" (Piper)

: "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich" (Piper) Lydia Sandgren : "Gesammelte Werke", aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat und Kal-Ludwig Wetzig (mare)

: "Gesammelte Werke", aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat und Kal-Ludwig Wetzig (mare) Kirsten Boie : "Heul doch nicht, du lebst ja noch" (Oetinger)

: "Heul doch nicht, du lebst ja noch" (Oetinger) Hervé le Tellier : "Die Anomalie", aus dem Französischen von Romy und Jürgen Ritte (Rowohlt)

: "Die Anomalie", aus dem Französischen von Romy und Jürgen Ritte (Rowohlt) Kazuo Ishiguro : "Alles, was wir geben mussten", aus dem Englischen von Barbara Schaden (Blessing)

: "Alles, was wir geben mussten", aus dem Englischen von Barbara Schaden (Blessing) Michael Gerard Bauer : "Nennt mich nicht Ismael", aus dem Englischen von Ute Mihr (dtv Reihe Hanser)

: "Nennt mich nicht Ismael", aus dem Englischen von Ute Mihr (dtv Reihe Hanser) Alan Bennett : "Cosí fan tutte" und

: "Cosí fan tutte" und "Die souveräne Leserin", beide aus dem Englischen von Brigitte Heinrich und Ingo Herzke (Wagenbach)

Rezept für Phở - eat.READ.sleep-Version

Zutaten (für vier Portionen) - bekommt man im gut sortierten Supermarkt

200 g Rinderfilet

200 g Reisbandnudeln

25 g Ingwer

2 Schalotten

3 Knoblauchzehen

3 EL Sonnenblumenöl

2 TL Sojasauce

2 EL Sesamöl

2 TL Rohrzucker

1 Zimtstange

2 Kapseln Kardamom

1 Sternanis

2 EL Fischsauce , asiatisch (Fertigprodukt)

, asiatisch (Fertigprodukt) 1 Liter Rinderbrühe

2 Limette

1 Bund Frühlingszwiebel

1 Bund Minze

1 Bund Koriander

200 g Mungobohnensprossen

1 Chili

Zubereitung

Das Fleisch eine halbe Stunde ins Gefrierfach legen. Die Nudeln mit kochendem Wasser bedecken und ziehen lassen. Den Ingwer in Scheiben schneiden, die Schalotten und den Knoblauch schälen und in Streifen schneiden. Sesamöl und Sonnenblumenöl in einem Topf erhitzen und dann Schalotten, Ingwer, Knoblauch, Zimt, Kardamom, Sternanis in diesen Topf geben und etwa drei Minuten anschwitzen. Dann den Zucker zugeben, bis das Ganze karamellisiert. Danach die Brühe dazu geben (Daniel hat mit Rinderfonds geschummelt, damit er nicht erst einen Knochen auskochen muss) und eine Viertelstunde köcheln lassen, damit die Brühe den Geschmack der Kräuter und Gewürze annimmt, und das Ganze mit Sojasoße abschmecken. Währenddessen Frühlingszwiebeln, Minze, Chili und Koriander klein schneiden. Die Brühe sieben und das Rinderfilet in feine Scheiben schneiden und dazugeben.

Jetzt geht’s los: Die Nudeln und Sprossen in vorgewärmte Schüsseln geben, die Brühe mit dem Fleisch darüber gießen und alles mit Frühlingszwiebeln, Chilischeiben, Koriander und Minze garnieren. Dazu Limetten, die Kräuter, etwas Fischsoße und Chilis reichen.

Das Restaurant im Erdgeschoss war ihnen als bestes Lokal der Stadt empfohlen worden, trotzdem waren sie die einzigen Gäste. Obwohl das Menü ausschließlich westliche Gerichte aufführte – schließlich aßen hier vor allem Besucher aus der Sowjetunion, der DDR oder Frankreich –, bestellte Minh zwei Schalen Phở. Das Gericht stammte aus Nordvietnam, er hatte oft gehört, dass sie es in Hanoi besonders kräftig kochten, und sich seit Tagen auf das Essen gefreut. Erwartungsvoll rührte er in der Suppe, zu seiner Überraschung fand sich kein einziges Stück Fleisch darin. Er würzte die Brühe mit etwas Fischsauce und Peperoni: Sie schmeckte wie Wasser. Außerdem waren die Bandnudeln so mehlig, als seien sie nicht aus Reis, sondern etwas anderem gemacht. Khuê Phạm "Wo auch immer ihr seid", Seite 246

(Unser Phở leidet nicht unter kommunistischer Mangelwirtschaft und ist gehaltvoller.)

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de.

