eat.READ.sleep (52): Stinktiermuffins mit Daniel Beskos Stand: 07.01.2022 06:00 Uhr Literarische Reisen in ferne Länder, Frühstück mit Geruchswarnung und ein Buch voller "Wow"- und "Bäh"-Effekte.

Neues Jahr, neue Bücher! Jans Neujahrsvorsatz ist es, mehr über den literarischen Tellerrand zu schauen. Er hat daher ein Buch aus Südkorea mitgebracht, das ihn aber stark an einen deutschen Autor erinnert. Daniel atmet erleichtert auf, dass zumindest der dritte Psychothriller in der Bestsellerchallenge ihn gut unterhalten hat. Sebastian Fitzeks Psychothriller "Playlist" sorgt bei ihm für "Wow"-Effekte, aber auch für den ein oder anderen "Bäh"-Effekt.

Verleger Daniel Beskos vom mairisch Verlag gibt - frisch zurück aus dem bücherfreien Urlaub - einen Ausblick auf das Frühjahrsprogramm, auch wenn er eigentlich schon den Herbst plant. Und er verrät, warum er zu Weihnachten keine Bücher geschenkt bekommt. Bleibt die Frage: Was frühstückt eigentlich ein Stinktier?

AUDIO: (52) Stinktiermuffins mit Daniel Beskos (61 Min) (52) Stinktiermuffins mit Daniel Beskos (61 Min)

Die Bücher dieser Folge

Amy Timberlake : "Dachs und Stinktier". Aus dem Amerikanischen von Uwe-Michael Gutzschhahn. (Cbj Kinderbücher)

: "Dachs und Stinktier". Aus dem Amerikanischen von Uwe-Michael Gutzschhahn. (Cbj Kinderbücher) Sebastian Fitzek : "Playlist" (Droemer)

: "Playlist" (Droemer) Alex Schulman : "Die Überlebenden". Aus dem Schwedischen von Hanna Granz (Dtv)

: "Die Überlebenden". Aus dem Schwedischen von Hanna Granz (Dtv) Bae Su Ah : "Weißes Licht". Aus dem Koreanischen von Sebastian Bring (Suhrkamp)

: "Weißes Licht". Aus dem Koreanischen von Sebastian Bring (Suhrkamp) Michail Bulgakow : "Meister und Margarita". Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg (Galiani Berlin)

: "Meister und Margarita". Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg (Galiani Berlin) Olli Jalonen : "Die Himmelskugel". Aus dem Finnischen von Stefan Moster (Mare Verlag)

: "Die Himmelskugel". Aus dem Finnischen von Stefan Moster (Mare Verlag) Ausgelost für die Bestsellerchallenge: Hape Kerkeling: Pfoten vom Tisch! (Piper)

Rezept für zehn Erdbeer-Zimt-Muffins vom Stinktier

170 g Mehl

80 g Zucker

100 g Butter

2 Eier

80 ml Milch

1 Päckchen Backpulver

1 Päckchen Vanillezucker

1 Teelöffel Zimt

50 g Erdbeeren

Erdbeermarmelade

Zubereitung

Zuerst Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und Zimt vermischen. In einer zweiten Schüssel die Eier schlagen und die Milch zusammen mit der geschmolzenen, flüssigen Butter hinzufügen. Dann die flüssigen Zutaten auf die getrockneten Zutaten gießen und leicht vermischen. Die Erdbeeren (TK ist gute Option) in kleine Stücke schneiden und dazugeben und alles vermischen. Den Teig in zwei Schritten in die Muffinformen gießen, und in die Mitte ein Herz aus Erdbeermarmelade (ein halber Teelöffel) hinzufügen. Die Muffin-Form nur bis zu etwa zwei Dritteln auffüllen, da der Teig im Ofen noch aufgeht. Bei 180 Grad (vorgeheizt) 25 Minuten backen.

Rezept von eat.READ.sleep Küchen-Coach Marco.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

