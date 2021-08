eat.READ.sleep (39): Haggis mit Simone Buchholz auf Kampnagel Stand: 13.08.2021 06:00 Uhr Diesmal mit Live-Publikum auf Kampnagel in Hamburg: Whisky auf der Bühne, Klassiker-Leidenschaft und Quiz-Drama.

An einem lauen Sommerabend fand die erste öffentliche Podcast-Aufzeichnung statt. Jan hat (körnige) Haggis-Häppchen für die Zuschauer*innen dabei! Simone Buchholz erzählt von sprechenden Flüssen und Schottland, Daniel schwärmt von Werther und Katharina gibt wieder die Quiz-Queen.

AUDIO: (39) Haggis mit Simone Buchholz auf Kampnagel (68 Min) (39) Haggis mit Simone Buchholz auf Kampnagel (68 Min)

Die Bücher dieser Folge

Matt Haig : "Die Mitternachtsbibliothek", aus dem Englischen von Sabine Hübner (Droemer)

: "Die Mitternachtsbibliothek", aus dem Englischen von Sabine Hübner (Droemer) René Freund : "Das Vierzehn-Tage Date" (Zsolnay)

: "Das Vierzehn-Tage Date" (Zsolnay) John von Düffel : "Die Wütenden und die Schuldigen" (Dumont)

: "Die Wütenden und die Schuldigen" (Dumont) Simone Buchholz : "River Clyde" (Suhrkamp)

: "River Clyde" (Suhrkamp) Johann Wolfgang von Goethe: "Die Leiden des jungen Werther"

Das Rezept für vegetarisches Haggis

Zutaten

200 g Linsen

4 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

30 g Butter

75 g frische Champignons

200 g Kidneybohnen

200 g Karotten

300 g Hafermehl

100 g Haselnüsse , geschrotet

, geschrotet 2 EL Öl

1 TL Chiliflocken

1 TL Zimt

1 Prise Muskat

500 g Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer

und Thymian und Rosmarin

Zubereitung

Die Zwiebeln und den Knoblauch kleinschneiden und mit der Butter in einem Topf dünsten. Die Champignons hinzugeben und schmoren, bis sie braun werden. Karotten kleinschneiden und gemeinsam mit den Linsen, Thymian und Rosmarin sowie Chili, Zimt und Muskatnuss hinzugeben. Mit der Gemüsebrühe übergießen. So lange kochen, bis die Linsen weich sind (etwa 20 Minuten).

Die Mischung anschließend in eine Pfanne geben. Die Kidneybohnen zerkleinern und gemeinsam mit den Haselnüssen und dem Hafermehl hinzufügen. Das Mehl sollte die restliche Gemüsebrühe aufsaugen, notfalls daher noch etwas mehr hinzugeben, so dass eine feste Masse entsteht. Reichlich Salz und Pfeffer hinzufügen und anbraten, bis das Haggis von beiden Seiten braun ist. Zum Servieren in Scheiben schneiden.

Serviervorschlag: Traditionell wird Haggis mit Kartoffelbrei und Steckrüben serviert, kann aber auch einzeln gegessen werden.

Von Glück ist dein Gesicht erhellt, du Häuptling in der Würstewelt!" Robert Burns, Ansprache an ein Haggis

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Jan Ehlert Ohne ein Buch geht Jan Ehlert nicht vor die Tür - warum auch: Am liebsten liest der Buchenthusiast auf den Terrassen von schönen Cafés, gerne auch in Frankreich. mehr Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kultur | 13.08.2021 | 14:00 Uhr