eat.READ.sleep (38) Kartoffelbällchen mit Simon Beckett Stand: 30.07.2021 06:00 Uhr Will man im Urlaub über Furunkel lesen? (nein) Hat Simon Beckett eine dunkle Seite? (hmmm...) Und welches Buch passt zum Zähneputzen? (Überraschung!)

Der hübsche rot-weiß gestreifte Bestseller "Femde Freunde" konnte Daniel und Katharina inhaltlich nicht überzeugen, aber dafür haben sie ein gemeinsames Lieblingsbuch des Sommers gefunden. Simon Beckett erzählt, welche Lektüre sein Leben verändert hat und eine Hörerin bringt eine interessante Lese-Möglichkeit ins Spiel.

Und dann gibt es fast noch Streit beim Quiz - allerdings nicht über zu schwierige Fragen, sondern über zwei vermeintliche Must-Reads.

Die Bücher dieser Folge

Wauter Mannaert: " Yasmina und die Kartoffelkrise" (Reprodukt)

Yasmina und die Kartoffelkrise" (Reprodukt) Max Küng: " Fremde Freunde" (Kein & Aber)

Fremde Freunde" (Kein & Aber) Orkun Ertener: "Was bisher geschah (und was niemals geschehen darf)" (Scherz)

"Was bisher geschah (und was niemals geschehen darf)" (Scherz) J. Courtney Sullivan: " Fremde Freundin", aus dem Englischen von Andrea O’Brien und Jan Schönherr (Zsolnay)

Fremde Freundin", aus dem Englischen von Andrea O’Brien und Jan Schönherr (Zsolnay) Simon Beckett: "Die Verlorenen", aus dem Englischen von Karen Witthuhn und Sabine Längsfeld (Wunderlich)

"Die Verlorenen", aus dem Englischen von Karen Witthuhn und Sabine Längsfeld (Wunderlich) Marisha Pessl: "Die alltägliche Physik des Unglücks", aus dem Englischen von Adelheid Zöfel (Fischer TB)

"Die alltägliche Physik des Unglücks", aus dem Englischen von Adelheid Zöfel (Fischer TB) Tania Blixen: "Jenseits von Afrika", aus dem Dänischen von Gisela Perlet (Penguin Edition)

Das Rezept für Yasmins Kartoffelbällchen (Aloo tikki)

Zutaten

5 gekochte Kartoffeln

1 Kugel Mozzarella

1 Zwiebel

1 TL Salz

2 TL Currypulver

1 TL Honig

Pfeffer

ggf. etwas Cayennepfeffer

Für die Kruste:

Mehl

Paniermehl

Cayennepfeffer, Curry und Salz

und 1 Ei mit einem Schuss Milch verquirlt

Für die Soße:

2 EL Mayonnaise mit

mit 1 EL Joghurt vermischen

vermischen Zwei Minzblätter dazugeben

Zubereitung

Die Zwiebel fein würfeln, in etwas Öl anbraten, dann einen Löffel Honig dazugeben und auf kleiner Flamme braten, bis die Zwiebeln glasig sind. Die Kartoffeln zerdrücken und die Zwiebeln, sowie Salz, Pfeffer (und ggf. Cayennepfeffer) dazugeben. Den Mozzarella in kleine Würfel schneiden. Das Kartoffelpüree zu Kugeln formen, eine kleine Mulde hineindrücken, Mozzarella hineingeben und die Kugel wieder schließen. 15 Minuten in den Kühlschrank. Danach die Kugeln erst in Mehl wälzen, dann in der Ei-Milch baden und schließlich in dem gewürzten Paniermehl rollen. Die Kugeln in den vorgeheizten Ofen schieben und 20 Minuten bei 200 Grad backen - ab und zu wenden.

Ich habe eine Petition gestartet, um einen Garten auf dem Schuldach anzulegen. Dann schaffen wir Französisch ab und bauen in der Zeit unser eigenes Gemüse an. Ich habe aber erst sechs Unterschriften. Die meisten sagen, sie mögen kein Gemüse. Bestimmt wissen sie einfach nicht, wie man es zubereitet. Ah! Vielleicht sollte ich noch eine Petition starten: Kochunterricht statt Mathe.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de.

