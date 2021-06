eat.READ.sleep (33): Drei-Gänge-Menü mit Dörte Hansen Stand: 11.06.2021 06:00 Uhr Ein Jahr Bücherpodcast eat.READ.sleep wird mit einem ganzen literarischen Menü gefeiert: Diesmal mit allen Hosts der Sendung und mit Wodka-Martini.

Zum Jubiläum gibt es den vermutlich berühmtesten Drink der Literaturgeschichte: Wodka-Martini à la James Bond. Doch damit nicht genug: Katharina, Jan und Daniel essen sich durch ein Best Of der vergangenen Folgen, mit Gurkensandwiches, Hühnerfrikassee und Omelette Rothschild.

Literarisches gibt es aber natürlich auch: Und bei John Grishams neuem Roman "Der Polizist" sind alle drei Hosts einer Meinung: Er erzählt immer wieder das gleiche. Deutlich kontroverser geht es beim Klassiker zu: Emily Brontës "Sturmhöhe". Und im Quiz wird’s diesmal laut!

AUDIO: (33) Drei-Gänge-Menü mit Dörte Hansen (75 Min) (33) Drei-Gänge-Menü mit Dörte Hansen (75 Min)

Die Bücher dieser Folge

Metin Tolan und Joachim Stolze : "Geschüttelt, nicht gerührt: James Bond und die Physik" (Piper)

: "Geschüttelt, nicht gerührt: James Bond und die Physik" (Piper) John Grisham : "Der Polizist" (Heyne)

: "Der Polizist" (Heyne) Lothar Frenz: "Wer wird überleben?" Aus dem Amerikanischen von Bea Reiter, Imke Walsh-Araya, Kristiana Dorn-Ruhl (Rowohlt Berlin)

"Wer wird überleben?" Aus dem Amerikanischen von Bea Reiter, Imke Walsh-Araya, Kristiana Dorn-Ruhl (Rowohlt Berlin) Katharina Hacker : "Alles, was passieren wird" (Sauerländer)

: "Alles, was passieren wird" (Sauerländer) Teresa Präauer : "Das Glück ist eine Bohne" (Wallstein)

: "Das Glück ist eine Bohne" (Wallstein) Emily Brontë: "Sturmhöhe" aus dem Englischen Michaela Meßner (bei dtv, sonst diverse Ausgaben)

Das Rezept für James-Bond-Martini

Zutaten

6 cl Gin

1,5 cl Wodka

0,75 cl Wermuth

Eiswürfel

Zubereitung

Gin, Wodka und Wermuth zusammen mit Eiswürfeln in den Shaker geben und gut schütteln. In ein gekühltes Martiniglas gießen, mit einer Olive und/oder mit einer Zitronenscheibe garnieren.

'Wenn ich mich - äh - konzentriere,' erklärte Bond, 'trinke ich vor dem Abendessen nie mehr als ein Glas - das aber muss groß, sehr kräftig, sehr kalt und ordentlich gemacht sein. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als kleine Portionen von was auch immer, insbesondere wenn sie schlecht schmecken. Dieser Drink ist meine eigene Erfindung. Ich werde ihn patentieren lassen, wenn mir ein guter Name einfällt.'

eat.READ.sleep-Jubiläum: Blick hinter die Kulissen

Zum Jubiläum soll es ein eat.READ.sleep.-Video geben, in dem ihr mal hinter die Kulissen unserer Produktion gucken könnt. In dieser speziellen Folge wollen wir auch mit EUCH ins Gespräch kommen und über "Daheim", den neuen Roman von Judith Hermann diskutieren. Auch fürs Quiz suchen Daniel, Jan und Katharina Verstärkung. Wenn ihr dabeisein wollt, schickt uns eine Mail an eatreadsleep@ndr.de mit dem Betreff VIDEO.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

