Stand: 21.08.2020 14:00 Uhr - NDR Info

eat.READ.sleep: Hühnerfrikassee mit Mariana Leky

Lesen ist für uns so wichtig wie Essen und Schlafen - und was das Essen betrifft: Da lassen wir uns von Romanen und AutorInnen inspirieren.

Diesmal gibt es Hühnerfrikassee - ein Gericht, das im Roman "Die Herrenausstatterin" eine entscheidende Rolle spielt. Die Autorin Mariana Leky ist diesmal zu Gast - erwartungsgemäß wird viel gelacht! Katharina verrät, das ihr Herz für Bücher mit Ostpreußen-Bezug schlägt, Jan hat ein ganz besonderes Buch entdeckt und beide Hosts dürfen sich über Fanpost freuen.

(6) Hühnerfrikassee mit Mariana Leky NDR Info - eat.READ.sleep. Bücher für dich - 21.08.2020 21:00 Uhr Autor/in: Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert Miese Dialoge und trotzdem ein Bestseller (Sparks), grandiose Komik und die Faszination von Okapis (Leky), ein Geschenk für die Hosts, aber leider kein Weißwein zum Huhn.







Die Bücher dieser Folge

Nicholas Sparks: "Wenn du zurückkehrst" (Heyne), aus dem Englischen von Astrid Finke

(Heyne), aus dem Englischen von Astrid Finke David Szalay: "Turbulenzen" (Hanser), aus dem Englischen von Henning Ahrens

(Hanser), aus dem Englischen von Henning Ahrens Mariana Leky: "Die Herrenausstatterin", " Was man von hier aus sehen kann " und " Bis der Arzt kommt" (alle Dumont)

und " (alle Dumont) Elizabeth Strout: "Mit Blick aufs Meer" (btb)

(btb) Claire Winter: "Kinder ihrer Zeit" (Diana)

(Diana) Birgit Vanderbeke: "Das Muschelessen" (Piper)

(Piper) Thomas Glavinic: "Unterwegs im Namen des Herrn" (Hanser)

Das Rezept für Hühnerfrikassee

Zutaten:



Ein gekochtes Suppenhuhn (etwa 1,5 Kilo)

(etwa 1,5 Kilo) 60 Gramm Butter

30 Gramm getrocknete Morcheln (über Nacht in Wasser eingeweicht)

(über Nacht in Wasser eingeweicht) 200 Gramm Spargel

20 Gramm Mehl

¼ Liter trockener Weißwein

¼ Liter kräftige Hühnerbrühe

250 Gramm Kalbsbries , gehäutet

, gehäutet 125 Gramm Sahne

2 Eigelbe

2 Tassen Reis

/ersessen100_v-contentxl.jpgGewürze nach Belieben

Zubereitung: 20 Gramm Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Morcheln kurz anbraten und würzen. Den Spargel schälen und in kleine Stücke schneiden und circa 10 Minuten in Salzwasser kochen. Haut und Knochen des Suppenhuhns entfernen. Das Fleisch und den Kalbsbries anschließend in kleine Stücke schneiden.



Den Reis in einen Topf geben, zwei Tassen Wasser hinzufügen, kochen lassen, bis das Wasser verdampft ist. Die restliche Butter in einer Pfanne erhitzen und zusammen mit dem Mehl mit einem Rührbesen aufschäumen. Wein und Hühnerbrühe hinzugießen, dann circa 15 Minuten köcheln lassen. Gelegentlich umrühren.



Die Eigelbe mit der Sahne verquirlen. Anschließend die Mischung gemeinsam mit den restlichen Zutaten (Spargel, Morcheln, Kalbsbries und Hühnerfleisch) in die Sauce geben. Nach Belieben mit Salz, Pfeffer und anderen Gewürzen verfeinern.



Zum Verzehr empfiehlt Mariana Leky (beziehungsweise Dr. Blank) eine Tüte Marzipankartoffeln als Lesestoff.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 16 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

