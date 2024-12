eat.READ.sleep.: (128) Tipsy Tart und weihnachtliche Bücherflut Stand: 20.12.2024 06:00 Uhr Royales Weihnachten im Studio und extern: Die Hosts des Bücher-Podcasts eat.READ.sleep. Daniel und Katharina haben die Bridgerton-Autorin Julia Quinn zum High Tea in einer englischen Teestube getroffen.

Die beiden Hosts haben mit der Autorin über Vorurteile gegen Unterhaltungsliteratur, zu enge Kostüme und halbvolle Teetassen am Set gesprochen. Ansonsten gibt es ein witziges Buch (Rarität!), einen Cozy-Crime-Roman, diverse Weihnachtsbücher im Test, einen absoluten Klassiker und ein "We agree to disagree" in der Bestseller-Challenge. Zwischendurch knallen Christmas-Cracker und es gibt Papierkronen sowie rätselhafte Gegenstände (fast schon wie Bleigießen). Und Last-Minute-Geschenkideen für Bookies sind auch dabei. Merry Christmas!

Die Bücher der Sendung:

Carolyn Robb: " Christmas at the Palace", deutsch von Daniela Schmid (Dorling Kindersley)

Christmas at the Palace", deutsch von Daniela Schmid (Dorling Kindersley) Joachim Meyerhoff: "Man kann auch in die Höhe fallen" (Kiepenheuer & Witsch)

"Man kann auch in die Höhe fallen" (Kiepenheuer & Witsch) Holly Gramazio: "Ehemänner", deutsch von Babette Schröder (dtv)

"Ehemänner", deutsch von Babette Schröder (dtv) Eberhard Michaely: " Frau Helbing und die tödlichen Weihnachtsplätzchen"

Frau Helbing und die tödlichen Weihnachtsplätzchen" Becca Freeman: "Der Christmas Club", deutsch von Carolin Müller (Penguin)

"Der Christmas Club", deutsch von Carolin Müller (Penguin) Julia Quinn: "Bridgerton", deutsch von Petra Lingsminat und Ira Panic (Harper Collins)

"Bridgerton", deutsch von Petra Lingsminat und Ira Panic (Harper Collins) Arne Bellstorf: "Babys in Black" (reprodukt)

"Babys in Black" (reprodukt) Didier Alcante / Steven Dupré: "Die Säulen der Erde", Graphic Novel nach Ken Follett

"Die Säulen der Erde", Graphic Novel nach Ken Follett Frances Hodgson Burnett: "Der Kleine Lord" (Coppenrath)

"Der Kleine Lord" (Coppenrath) Die Brontës Spielkarten (Laurence King Verlag)

(Laurence King Verlag) Find your Way out – Bibel-Escape-Spiel (Coppenrath)

Royaler Tipsy Tart

Für den Teig

50 g weiche Butter

200 g entkernte Datteln, gehackt

gehackt 1 TL Natron

180 g Muscovado-Zucker

2 Eier

150 g Mehl

1 TL Backpulver

40 g Pekannüsse, gehackt

Für den Brandy-Sirup

200 g Zucker

100 ml Weinbrand

15 g Butter

Zubereitung

Die Datteln mit 200 ml heißem Wasser und Natron mischen und etwa 10 Minuten ziehen lassen.

Butter und Zucker schaumig rühren, Eier unterrühren. Mehl, Backpulver, Pekannüsse und die Dattelmischung unterrühren. Alles in eine gefettete Tartform geben (ø 23 cm) und 40–45 Minuten backen (180 Grad, vorgeheizt), bis sie relativ dunkel aussieht und nachgibt, wenn man leicht mit dem Finger darauf drückt.

Während des Backvorgangs den Brandy-Sirup zubereiten: Zucker und 180 ml Wasser bei hoher Hitze unter Rühren zum Kochen bringen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Hitze reduzieren und etwa 5 Minuten zu Sirup einkochen lassen. Weinbrand und Butter und Vanilleextrakt unterrühren, einmal aufkochen lassen und dann vom Herd nehmen.

Wenn die Tart fertig gebacken ist, aus dem Ofen nehmen und mehrmals mit einer Gabel einstechen. Noch warm mit dem heißen Sirup tränken und stehen lassen, bis der gesamte Sirup aufgesogen ist.

Feedback, Anregungen und Ideen? Her damit!

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

Die Hosts Katharina Mahrenholtz Sie liebt Paris und die Côte d'Azur der 20-er Jahre, lässt sich von Hemingway triggern und versinkt am liebsten in Büchern - auch in ihrem Büro: Katharina Mahrenholtz. eReader? Nur im Urlaub. mehr Daniel Kaiser Er ist ein Käseliebhaber, der sich auch für die zuckrigsten Schmonzetten begeistern lässt: Daniel Kaiser. Er liebt es, in einem Buch zu versinken - am liebsten auf dem sonnigen Balkon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 21.12.2024 | 17:00 Uhr

