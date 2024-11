eat.READ.sleep.: (126) Joloff-Reis und Novemberlichtblicke Stand: 22.11.2024 06:00 Uhr Mit preisgekrönten Büchern und Geschichten von südlichen Stränden verdrängen Jan und Katharina das Novembergrau.

Um einen möglichen November-Blues gar nicht erst aufkommen zu lassen, bringen Katharina Mahrenholtz und Jan Ehlert äußerst vielseitigen und größtenteils auch sehr gelungenen Lesestoff mit. Vor allem zwei Preisträgerinnen haben es den beiden angetan: Martina Hefter, deren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir" - zu Recht, wie Jan findet - gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen hat und Thea Mengeler mit ihrem Buch "Nach den Fähren", in diesem Jahr mit dem Preis der Hotlist der unabhängigen Verlage ausgezeichnet. Mengeler besucht die beiden im Studio, dem sie das Prädikat "sehr gemütlich" gibt, und erzählt, warum diese Auszeichnung besonders wichtig für sie war. Wenn es übrigens einen Preis für das ambitionierteste Buchprojekt aller Zeiten geben würde, hätte Jan große Gewinnchancen.

Die Bücher der Sendung:

Kate Young: " Little Library Cookbook". Deutsch von Susanne Kammerer und Regina Rawlinson (Wunderraum Verlag, 312 Seiten 22 Euro)

Little Library Cookbook". Deutsch von Susanne Kammerer und Regina Rawlinson (Wunderraum Verlag, 312 Seiten 22 Euro) Birgit Poppe: " Die Frau am Fenster" (Gmeiner Verlag), 288 Seiten. 20 Euro

Die Frau am Fenster" (Gmeiner Verlag), 288 Seiten. 20 Euro Martina Hefter: " Hey guten Morgen, wie geht es Dir?" (Klett-Cotta 237 Seiten, 22 Euro)

Hey guten Morgen, wie geht es Dir?" (Klett-Cotta 237 Seiten, 22 Euro) Uwe Wittstock: " Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur" (C.H. Beck. 351 Seiten. 26 Euro)

Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur" (C.H. Beck. 351 Seiten. 26 Euro) Thea Mengeler: " Nach den Fähren" (Wallstein. 175 Seiten. 20 Euro)

Nach den Fähren" (Wallstein. 175 Seiten. 20 Euro) Mercè Rodoreda: "Der Garten über dem Meer". Deutsch von Kirsten Brandt. (mare. 239 Seiten. 32 Euro)

Rezept für Joloff-Reis

Zutaten

1 rote Paprika

2 Chilischoten

600 g Tomaten (oder eine 400-g-Dose stückige Tomaten)

(oder eine 400-g-Dose stückige Tomaten) 1 rote Zwiebel

Salz, Öl

250 g Langkornreis

4 EL Tomatenmark

4 Tomaten

1 Brühwürfel Hühner- oder Gemüsebrühe

2 TL Currypulver

1 Prise Muskatnuss

Je 1 kleine rote + grüne Paprika (gewürfelt)

Zubereitung:

Paprika in große Stücke schneiden. Tomaten vierteln und das weiche Innere entfernen. Zwiebel in große Stücke schneiden. Alles mit Salz zu einer Paste pürieren. Öl in einer Pfanne erhitzen, Paste rein und zirka zehn Minuten einkochen - und regelmäßig umrühren!

Reis kochen. Tomatenmark, den zerkrümelten Brühwürfel, Currypulver, Muskat und die gewürfelten Paprika dazugeben. Fünf Minuten bei niedriger Temperatur braten, bis die Paprika ausreichend weich sind. Den gekochten Reis unterrühren. Mit Fleisch, Fisch oder einfach so servieren.

Sie kochte ihm den Jollof-Reis mit Stücken von roten und grünen Paprikaschoten, wie er ihn mochte. Chimamanda Ngozi Adichie: "Americanah"

