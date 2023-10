Verschobene Preisverleihung an palästinensische Autorin sorgt für Kritik Stand: 18.10.2023 10:44 Uhr Die Verschiebung einer Preisverleihung für die palästinensische Autorin Adania Shibli auf der Frankfurter Buchmesse wird derzeit heiß diskutiert. Eva Menasse kritisierte gegenüber NDR Kultur die Zusammenführung von Hamas-Terror und dem Werk einer palästinensischen Autorin.

Am Freitag hätte Adania Shibli auf der Buchmesse von dem Verein Litprom für ihren Roman "Eine Nebensache" mit dem Liberaturpreis ausgezeichnet werden sollen. Der Roman besteht aus zwei Teilen: Der erste basiert auf einer wahren Begebenheit, der Vergewaltigung und Ermordung eines Beduinenmädchens durch israelische Soldaten in der Negev-Wüste im August 1949. Im zweiten Teil versucht Jahrzehnte später eine junge Frau aus Ramallah, mehr über den Vorfall herauszufinden.

Nach dem Terrorangriff der Hamas verschob der ausrichtende Verein Litprom die Preisverleihung an die palästinensische Autorin. "Diese Engführung zwischen grauenhaften Morden, Massenmorden, bestialischen Taten und dem Buch einer palästinensischen Autorin finde ich gefährlich und wirklich grundweg falsch", sagte Eva Menasse im Gespräch mit NDR Kultur. "Wie wir auch in unserem Statement Pen Berlin geschrieben haben: Wenn das Buch vor diesem Anschlag preiswürdig war - und ich halte es für ein hervorragendes literarisches Werk - dann ist es das auch nach diesem Anschlag."

Verein hält an Preisvergabe fest, sieht Verschiebung gerechtfertigt

Der Verein Litprom betonte in einem Statement, dass er an der Preisvergabe für die Autorin festhalte. Die Veranstaltung werde zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt, derzeit sei niemandem zum Feiern zumute. "Die Preisvergabe an Adania Shibli stand zu keinem Zeitpunkt in Frage. Die in Teilen der Presse erhobenen Vorwürfe und Diffamierungen gegen die Autorin und den Roman weist Litprom entschieden und als inhaltlich nicht begründet zurück."

Offener Brief von mehr als 1.000 Kulturschaffenden

Menasse zählt zu den Unterzeichnern eines Offenen Briefes von über 1.200 internationalen Kulturschaffenden, Autorinnen und Autoren. Diese kritisieren die Verschiebung der Preisverleihung und dass der "Raum für palästinensische Stimmen in der Literatur" geschlossen werde. Zu den Unterzeichnern zählen auch die Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah, Annie Ernaux und Olga Tokarczuk. Menasse selbst störe gar nicht so sehr die Verschiebung der Preisverleihung an sich. "Ich stelle nur fest, dass das Klima vergiftet ist. Diese Sachen werden nicht mehr mit ruhiger Hand entschieden." Der Direktor der Frankfurter Buchmesse Juergen Boos verteidigte die Verschiebung der Verleihung bei der Eröffnung am Dienstag. Es sei auch darum gegangen, Autoren "vor einer Hetzmasse zu schützen", sagte Boos.

