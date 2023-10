Kultur im Krieg: Veranstaltungen absagen oder durchführen? Stand: 18.10.2023 08:44 Uhr Die Angriffe der Hamas auf Israel haben die Welt in Schock versetzt. Es werden Veranstaltungen abgesagt - oder finden erst recht statt. Die Verschiebung einer Preisverleihung für die palästinensische Autorin Adania Shibli wird aktuell öffentlich diskutiert.

von Severine Naeve

Am Freitag hätte Adania Shibli auf der Buchmesse von dem Verein Litprom für ihren Roman "Eine Nebensache" ausgezeichnet werden sollen, der Gewalt und Angststrukturen im Nahen Osten erfahrbar macht. Jetzt heißt es in einem Statement des Vereins: "Aufgrund des durch die Hamas begonnenen Kriegs, unter dem Millionen Menschen in Israel und Palästina leiden, hat sich der Organisator Litprom e.V. entschlossen, die geplante Preisverleihung des LiBeraturpreises auf der Frankfurter Buchmesse abzusagen. Die in Teilen der Presse erhobenen Vorwürfe und Diffamierungen gegen die Autorin und den Roman weist Litprom entschieden und als inhaltlich nicht begründet zurück."

Offener Brief gegen die Verschiebung der Preisverleihung

Der Termin wurde verschoben, der Preis wird zu einem anderen Zeitpunkt verliehen. In einem Offenen Brief haben über 600 Kulturschaffende und Autorinnen und Autoren diese Entscheidung kritisiert, darunter viele Prominente wie die Schriftstellerin Eva Menasse - die gar nicht so sehr die Verschiebung der Preisverleihung an sich stört: "Ich stelle nur fest, dass das Klima so vergiftet ist. Diese Sachen nicht mehr mit ruhiger Hand entschieden werden können. Denn, wie wir auch in unserem Statement Pen Berlin geschrieben haben: Wenn das Buch vor diesem Anschlag preiswürdig war - und ich halte es für ein hervorragendes literarisches Werk - dann ist es das auch nach diesem Anschlag. Also diese Engführung zwischen grauenhaften Morden, Massenmorden, bestialischen Taten und dem Buch einer palästinensischen Autorin finde ich ganz gefährlich und wirklich grundweg falsch!"

Veranstaltungen durchführen, um sich nicht zu verstecken

Doch es werden nicht nur Veranstaltungen abgesagt - sei es aus Befürchtung von Protesten oder aus Sensibilität. Es finden auch viele kulturelle Veranstaltungen statt - trotz oder gerade wegen des Krieges gegen Israel.

Die jüdischen Kulturtage in Rostock haben am Sonntag nach den ersten Attacken der Hamas begonnen. Juri Rosov - der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde dort - sagt, man habe zwar kurz überlegt, aber sich dann für die Durchführung der schon lange Monate geplanten Veranstaltungen entschieden: "Für mich ist es ein wichtiges Zeichen. Es gibt gezielte Versuche, uns Angst einzujagen, und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir uns nicht verstecken, dass wir unser Leben weiter leben, wie wir das schon gemacht haben."

Am Hamburger Thalia Theater ist am 22. Oktober, in Kooperation mit dem Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Chor, die Aufführung von "König David" geplant, ein äußerst selten gespieltes Werk von Arthur Honegger. Das Oratorium erinnert nicht nur an den berühmten Gründungsmythos Israels um König David, sondern wird in einer schwierigen und bedrückenden Zeit zugleich zu einem Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel, so Thalia-Intendant Joachim Lux: "Das heißt, es bezieht sich unmittelbar auf die frühe Entstehungsgeschichte Israels und ist natürlich etwas, womit man auf besondere Weise der Opfer von heute gedenkt; dass ich an die zivilisierende Kraft der Kultur glaube und dass Menschen - so unterschiedlich sie auch sein mögen - das gemeinsame Menschsein mehr verbindet als trennt."

Yael Ronens Stück "The Situation" in Berlin abgesagt

Am Berliner Maxim Gorki Theater wurden die kommenden Aufführungen von Yael Ronens Stück "The Situation" abgesagt. Es handelt von der Situation im Nahen Osten - komödiantisch, bissig, voll schwarzen Humors. Die israelische Regisseurin, aber auch die Theaterintendanz sind der Meinung, das Lachen bleibe einem angesichts der aktuellen Lage im Halse stecken.

Letztendlich bleibt die Entscheidung für und wider einer kulturellen Veranstaltung in so schwierigen Zeiten eine individuelle. Juri Rosov hat bezüglich der jüdischen Kulturtage in Rostock entschieden: "In schwierigen Zeiten haben wir Juden versucht, weiter zu tanzen, zu lachen, zu musizieren. Ich bin der Meinung, es gehört zum Leben - unser Programm ist eher ernst, aber es ist typisch jüdisch zu lachen und zu weinen, wie man sagt: Ein Auge lacht und ein Auge weint."

