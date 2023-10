Terror in Israel: Kultureinrichtungen im Norden solidarisch Stand: 10.10.2023 15:14 Uhr In mehreren deutschen Städten haben Kundgebungen gegen den Terror der Hamas stattgefunden. Politiker, Vereine und Verbände solidarisieren sich mit Israel. Und auch Kultureinrichtungen im Norden positionieren sich.

von Anina Pommerenke

Auch in der Kulturwelt ist das Entsetzen über den brutalen Angriff auf Israel mit hunderten Toten groß. Viele Prominente teilten ihre Gefühle in den Sozialen Medien. Der israelische Mandolinist Avi Avital, der im Norden unter anderem beim Schleswig-Holstein Musik Festival ein gern gesehener Gast ist, brachte seinen Schmerz mit einem gebrochenen Herzen in seiner Instagram-Story zum Ausdruck. Der Pianist Igor Levit postete auf seinem Account: "Mein Menschen-Herz ist gebrochen. Mein jüdisches Herz ist gebrochen. Es ist mir kaum möglich, den Schmerz darüber, was den Menschen in Israel passiert, in Worten auszudrücken."

Die jüdische Autorin Mirna Funk, die seit zehn Jahren neben Berlin auch Tel Aviv ihre Heimat nennt, fand ebenfalls mehr als deutliche Worte in ihrer Instagram-Story: "Das ist 'Free Palastine'. (...) Der Spruch bedeutet Massaker, Vergewaltigungen, Köpfungen, Leichenschändungen, Folter. Er bedeutet eben nicht, was die westliche Welt denkt, wenn sie das Wort 'frei' liest." Die israelisch-US-amerikanische Schauspielerin Natalie Portmann zeigte sich ebenfalls entsetzt über die barbarischen Taten an Kindern, Frauen und alten Menschen. Wonder-Woman-Darstellerin Gal Gadot forderte, die Welt dürfe nicht zusehen, wenn solche Terrorakte verübt werden und Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die ebenfalls jüdische Wurzeln hat, konstatierte: "Für Juden in aller Welt wird das Leben nie wieder normal sein. Dies ist unsere neue Normalität. Ich habe keine Worte - nur Tränen und Schmerz."

Villa Seligmann: Es geht darum, Anteilnahme und Betroffenheit zu zeigen

Auch zahlreiche Kultureinrichtungen im Norden haben sich bereits positioniert oder planen, auf die aktuelle Lage einzugehen. Eliah Sakakushev-von Bismarck, Geschäftsführer der Villa Seligmann in Hannover, zeigte sich zutiefst erschüttert. Da sich das Haus vornehmlich jüdischer Musik widme, sei man eng mit Israel verbunden und stehe im ständigen Austausch mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern dort: "Sie sind zumindest bisher alle in Sicherheit!". Seine Ehefrau, die Geigerin Caroline von Bismarck, habe eine Reise nach Israel absagen müssen. Obwohl sich die Kultureinrichtung politisch normalerweise eher zurückhalte, gehe es jetzt auch darum, Anteilnahme und Betroffenheit zu zeigen. Das Titelbild der Facebook-Seite des Hauses wurde in eine Israel-Flagge geändert.

Jüdisches Museum Rendsburg: Wir fühlen uns nicht bedroht

Das Jüdische Museum in Rendsburg wird geöffnet bleiben, heißt es auf Nachfrage von NDR Kultur. Museumsleiter Jonas Kuhn und seine Mitarbeitenden fühlen sich durch die schrecklichen Ereignisse in Israel nicht bedroht. In seiner mehr als 30-jährigen Geschichte sei das Haus von antisemitischen Angriffen verschont geblieben. Man befinde sich im engen und angenehmen Austausch mit der Polizei. Bei einer Lesung werde es außerdem die Möglichkeit geben, das aktuelle Geschehen in Israel zu diskutieren. Zu Gast ist Igal Avidan, der aus seinem Buch "Und es wurde Licht" lesen wird. Er legt den Fokus dabei auf positive Beispiele, bei denen jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel bereits funktioniert. Avidan wurde 1962 in Tel Aviv geboren, hat in Israel Englische Literatur und Informatik, in Berlin Politikwissenschaften studiert. Seit 1990 arbeitet der Nahostexperte als freier Berichterstatter aus Berlin für israelische und deutsche Zeitungen und Hörfunksender.

Deutscher Bühnenverein: Auch in unserer Gesellschaft Menschenhass entgegentreten

Der Deutsche Bühnenverein, der Bundesverband der Theater und Orchester, verurteilt die Gewalttaten als feige. Die Gewaltexesse gegen die israelische Bevölkerung seien durch nichts zu rechtfertigen und es sei entsetzlich, dass manche die aktuelle Situation zum Anlass nehmen, antisemitische Hetze in Deutschland zu verbreiten, heißt es in einer Stellungnahme. Auch in unserer Gesellschaft müsse Menschenhass und Antisemitismus entschieden entgegengetreten und die Sicherheit von Jüdinnen und Juden gewährleistet werden. Die Theater und Orchester wollen sich weiter für ein Miteinander in der Gesellschaft einsetzen. Viele Häuser, so zum Beispiel das Hamburger Ernst-Deutsch-Theater, haben den Aufruf auf ihren Homepages und in den Sozialen Medien geteilt.

Allee Theater Hamburg: für gewaltfreien Austausch von Kulturen, Religionen, Weltanschauungen

Das Allee Theater in Hamburg betont: "Wir setzen uns für einen vielfältigen und gewaltfreien Austausch ein: zwischen Generationen, Kulturen, Religionen, Weltanschauungen - kurzum zwischen allen Menschen.”, so Intendant Marius Adam. Beispielsweise mit der literarisch-musikalischen Veranstaltung "Mein Atem heißt jetzt - Czernowitz - Viersprachenlieder erfüllten die Luft” mit Gustav Peter Wöhler und Maria Hartmann. Diese sei zwar schon länger geplant gewesen, wirke durch die neusten Entwicklungen jedoch aktueller denn je. Im Fokus: die jüdische Lyrikerin Rose Ausländer, ihr Leben im 20. Jahrhundert war geprägt von Krieg, Vertreibung und Verfolgung. Sie wurde in Czernowitz geboren und kehrte als 30-jährige zurück an ihren Geburtsort. Die deutsch-jüdische Kulturmetropole erlebte über 50 Jahre eine Blütezeit und ging dann im Zweiten Weltkrieg unter. Der Abend im Allee Theater behandelt die Erinnerungen an Czernowitz ́ große Kultur und an die Menschen, die dort gelebt haben.

Staatsoper Hamburg: Entsetzen über Terror der Hamas

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsoper Hamburg zeigen sich entsetzt über den Terror der Hamas und die Angriffe auf Israel: "Wir denken voller Mitgefühl an die Opfer und ihre Angehörigen. Antisemitismus in jeder Form lehnen wir entschieden ab und sehen gerade deutsche Kulturinstitutionen in einer historischen Verantwortung.", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Gerade erst haben am Haus die Proben zu der Oper "Das Tagebuch der Anne Frank" begonnen, die sich besonders an Jugendliche wendet. Die Beschäftigung mit dem Holocaust sei ein wichtiges Thema der künstlerischen Arbeit. Schließlich arbeiten an der Staatsoper Menschen aus vielen Nationen und Kulturen auf und hinter der Bühne zusammen, alle seien solidarisch mit den Opfern von Krieg und Terror.

Israel-Flagge am Oldenburgischen Staatstheater

Das Oldenburgische Staatstheater zeigt sich solidarisch mit allen Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel aufgrund ihrer israelischen Herkunft oder freundschaftlichen und familiären Verbindungen betroffen seien und daher zum Teil aktuell nicht an den Proben teilnehmen können. Vor dem Haus werden zurzeit die israelische und die ukrainische Flagge gehisst.

Schauspiel Hannover: Fassungslosigeit über Wahlergebnisse der AfD

Das Schauspiel Hannover zeigt sich in den Sozialen Medien ebenfalls schockiert und fordert, die Spirale von Gewalt und Hass müsse schnellstmöglich beendet werden! Gleichzeitig sei man fassungslos in Anbetracht der Wahlergebnisse der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Sowohl der Krieg in Israel als auch der Umgang mit Rechtspopulismus standen daher am Montagabend im Fokus eines erschütternd aktuellen Podiumsgesprächs zwischen Michel Friedman und Sascha Chaimowicz im Rahmen der neuen Gesprächsreihe "Wir müssen reden". Die Erkenntnis: Demokratie und Frieden seien längst keine Selbstverständlichkeiten mehr. Das Theater sei ein Ort für Austausch, Diskussion und Kontroversen. In diesem Sinne wolle das Schauspiel Hannover auch weiterhin mit künstlerischen Mitteln für Demokratie, Dialog und Frieden eintreten.