Orhan Pamuks schnörkeloser Abend mit seinem Pest-Roman in Hamburg Stand: 26.03.2022 11:21 Uhr Der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk ist auf Lesetour mit seinem spannenden Roman "Die Nächte der Pest". Am Freitag hat er ihn in Hamburg vorgestellt. Der Abend wirkte wie eine Pflichtveranstaltung. Beitrag anhören 4 Min

von Heide Soltau

Nach Stationen in Berlin, Köln und anderen Städten stellte der türkische Schrifsteller Orhan Pamuk am Freitagabend seinen neuen Roman auch in Hamburg vor: im Magazin-Filmkunsttheater. Thema des Romans "Die Nacht der Pest" ist tatsächlich die Pest. Aber - wie der Schriftsteller seit Erscheinen des Buches vor sechs Wochen immer wieder erklärt: Die Corona-Pandemie habe ihn nicht dazu inspiriert. Er habe bereits 2016 mit der Arbeit an dem Roman begonnen.

Leseabend als Pflichtveranstaltung für Orhan Pamuk in Hamburg

Es gibt Schriftsteller, die machen aus jeder Lesung ein Ereignis, die lieben den Kontakt zu ihrem Publikum. Für andere dagegen sind es Pflichtveranstaltungen, um den Verkauf ihres neuen Buches anzukurbeln. Orhan Pamuk gehört zur zweiten Gruppe. Routiniert spulte er am Freitag sein vorbereitetes Programm ab.

"Wir werden heute über mein Buch 'Die Nacht der Pest' sprechen. Ich bin sehr glücklich, dass Sie alle da sind", begrüßte der Autor sein Publikum. Schnörkellos und direkt stieg er ins Thema ein. "Es gibt bestimmt viele von Ihnen, die schon Corona gehabt haben. Aber Corona unterscheidet sich sehr stark von der Pest. Während der Pestepidemie sind einer von drei gestorben. Bei Corona einer von 100 am Anfang, heute wahrscheinlich einer von 1.000."

Historischer Roman über die Pest-Epidemie auf der fiktiven Insel Minger

Orhan Pamuk wehrt sich gegen einen vorschnellen Vergleich. Sein Buch sei ein historischer Roman, der zur Zeit der dritten Pest-Epidemie spielt, die 1901 auf einer fiktiven Insel Minger ausbricht. Und wie jeder historische Roman spiele auch dieser mit realen und fiktiven Personen.

Als Bayram Efendi 5 Tage zuvor die ersten Anzeichen der Krankheit verspürt hatte, wollte er sie nicht ernstnehmen. Er hatte Fieber, sein Herz pochte und es überliefen ihn kalte Schauer. Franziska Hartmann liest eine Passage aus dem Roman vor

Die Schauspielerin Franziska Hartmann las Passagen aus dem Roman. Vermutlich hat es diesen Bayram, der 25 Jahre lang Gefängniswärter auf der Insel gewesen ist, nicht gegeben, anders als zum Beispiel den Sultan Abdülhamit II. Die Kunst des Autors liege darin, so zu erzählen, als sei er dabei gewesen, als habe sich alles genauso zugetragen, erklärte Pamuk.

Das Thema der Pest habe ihn sehr lange beschäftigt, erzählte der Schriftsteller. Angefangen mit dem Roman "Die Pest"von Albert Camus: "Dann habe ich gelesen, dass in Polen, in Russland, in Italien in der Renaissance Aufstände gegen die harten Quarantänemaßnahmen stattgefunden haben." Das war die Initialzündung für seinen Roman. "Auch, damit ich über dieses Härter-Werden des Staates erzählen kann. Ich habe vor fünf Jahren damit angefangen", erläutert Pamuk.

Orhan Pamuk blockt einige Fragen des Moderators geschickt ab

Über das Härter-Werden des Staates hätte man gern mehr gewusst. Aber Orhan Pamuk ließ sich nicht aus der Reserve locken. Fragen des Moderators NDR Kulturredakteur Alexander Solloch, die in diese Richtung zielten, blockte er geschickt ab. "Da er sehr anhaltend und lang geredet hat, hat man dann auch vergessen, was der Moderator gefragt hat", schildert eine Besucherin ihren Eindruck nach der Lesung.

Orhan Pamuk hätte die Veranstaltung gemeinsam mit seinem vorzüglichen Dolmetscher Recai Hallac auch allein bestreiten können. Ein Besucher erzählt: "Wenn man jetzt kein Türkisch versteht, ist es teilweise sehr lang gewesen. Die Passagen, was er gesagt hat. Deshalb hat er Übersetzer. Der war ganz toll. Ich werde den Roman auf jeden Fall lesen." So schnörkellos, direkt wie der Abend begann, ging er auch zu Ende. Nach 90 Minuten erhob sich 70-Jährige - und weg war er.

"Ich habe vier Bücher von ihm dabei. Ich habe gehofft, dass er mir was unterschreibt da", sagt ein Besucher der Lesung nach dem Abend. Eine Enttäuschung - nicht nur bei diesem Herrn.

