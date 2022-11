eat.READ.sleep.: Lesekreise in Eurer Nähe Stand: 06.10.2022 11:49 Uhr Ihr wollt über Bücher diskutieren, liebt gutes Essen und Schlaf? Hier findet Ihr eine Übersicht aller eat.READ.sleep.-Lesekreise. In Eurer Region ist noch keiner dabei? Gründet doch einfach selbst einen!

Auf der Karte findet Ihr Lesekreise, die bereits aktiv sind, und die jeweiligen Kontaktdaten - einfach auf Eure Stadt klicken. Außerdem findet Ihr Interessierte mit denen Ihr Euch zusammenschließen könnt, falls sich in Eurer Gegend noch kein Lesekreis gegründet hat. Eure Stadt ist noch nicht dabei? Dann schreibt uns einfach an eatreadsleep@ndr.de und hinterlasst einen Kontakt, den wir in die Karte aufnehmen dürfen.

Übersicht aller eat.READ.sleep.-Lesekreise

Karte: eat.READ.sleep.-Lesekreise

eat.READ.sleep.-Fanclub: Geballte Bücherliebe

Auch auf Instagram sind viele eat.READ.sleep.-Fans unterwegs. Schaut Euch mal um!

