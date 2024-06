In der abendlichen Sonne sitzen wir gebeugten Rückens auf den Bänken in dem Grünen. Unsere Arme hängen nieder, unsere Augen linzeln traurig. Und die Menschen gehn in Kleidern schwankend auf dem Kies spazieren unter diesem großen Himmel, der von Hügeln in der Ferne sich zu fernen Hügeln breitet. Kafka, F., Briefe. An Hedwig Weiler, 29. August 1907

"Ach", sagte die Maus, "die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, daß ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe." - "Du mußt nur die Laufrichtung ändern", sagte die Katze und fraß sie. Aus: "Die Erzählungen" Originalfassung, Herausgegeben von Roger Hermes, Fischer Verlag 1997.

Kühl und hart ist der heutige Tag.

Die Wolken erstarren.

Die Winde sind zerrende Taue.

Die Menschen erstarren.

Die Schritte klingen metallen

Auf erzenen Steinen,

Und die Augen schauen

Weite weiße Seen.



In dem alten Städtchen stehn

Kleine helle Weihnachtshäuschen,

Ihre bunte Scheiben sehn

Auf das schneeverwehte Plätzchen.

Auf dem Mondlichtplatze geht

Still ein Mann im Schnee fürbaß,

Seinen großen Schatten weht

Der Wind die Häuschen hinauf.



Menschen, die über dunkle Brücken gehn,

vorüber an Heiligen

mit matten Lichtlein.



Wolken, die über grauen Himmel ziehn

vorüber an Kirchen

mit verdämmernden Türmen.

Einer, der an der Quaderbrüstung lehnt

und in das Abendwasser schaut,

die Hände auf alten Steinen.



Aus einem Brief Kafkas vom 9. November 1903, in dem er als Zwanzigjähriger seinem Schulfreund Oskar Pollak von "einigen Versen" schreibt, die er "in guten Stunden lesen" möge.