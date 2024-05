Bodo Primus liest aus den Tagebüchern von Franz Kafka Stand: 21.05.2024 13:15 Uhr Franz Kafkas Tagebücher, soweit sie erhalten sind, beginnen im Jahr 1910 mit undatierten Aufzeichnungen und reichen bis in das Jahr 1923, ein Jahr vor seinem Tod.

Kafka war zu Beginn der Tagebuchaufzeichnungen 27 Jahre alt und arbeitete als Angestellter bei der Prager "Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt". Privat verkehrte er in Künstlerkreisen. Natur, Politik, Kriegsausbruch, Freunde - all das kommt nur am Rande vor. In seinen Notizen folgt Kafka vor allem der Maxime des "Erkenne dich selbst", und zwar als Selbsterkenntnis im Schreibprozess. Es geht ihm darum, im Schreiben existent zu werden.

Zu hören sind die Lesungen vom 27. Mai bis zum 4. Juni jeweils von 22 bis 22.35 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier. Die fünfte Folge der Lesung wird ausschließlich online zu hören sein, also nicht auf NDR Kultur.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/7 27. Mai 22:00 Uhr 2/7 28. Mai 22:00 Uhr 3/7 29. Mai 22:00 Uhr 4/7 30. Mai 22:30 Uhr 5/7 31. Mai 22:30 Uhr 6/7 3. Juni 22:00 Uhr 7/7 4. Juni 22:00 Uhr

