Die Gedichte im Juni

Wir ohne Heimat irren so verloren

und sinnlos durch der Fremde Labyrinth.

Die Eingebornen plaudern vor den Toren

vertraut im abendlichen Sommerwind.



Er macht den Fenstervorhang flüchtig wehen

und läßt uns in die lang entbehrte Ruh

des sichren Friedens einer Stube sehen

und schließt sie vor uns grausam wieder zu.



Die herrenlosen Katzen in den Gassen,

die Bettler, nächtigend im nassen Gras,

sind nicht so ausgestoßen und verlassen

wie jeder, der ein Heimatglück besaß



und hat es ohne seine Schuld verloren

und irrt jetzt durch der Fremde Labyrinth.

Die Eingebornen träumen vor den Toren

und wissen nicht, daß wir ihr Schatten sind

Manche freilich müssen drunten sterben,

Wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,

Andre wohnen bei dem Steuer droben,

Kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.



Manche liegen immer mit schweren Gliedern

Bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,

Andern sind die Stühle gerichtet

Bei den Sibyllen, den Königinnen,

Und da sitzen sie wie zu Hause,

Leichten Hauptes und leichter Hände.



Doch ein Schatten fällt von jenen Leben

In die anderen Leben hinüber,

Und die leichten sind an die schweren

Wie an Luft und Erde gebunden:



Ganz vergessener Völker Müdigkeiten

Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,

Noch weghalten von der erschrockenen Seele

Stummes Niederfallen ferner Sterne.



Viele Geschicke weben neben dem meinen,

Durcheinander spielt sie alle das Dasein,

Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens

Schlanke Flamme oder schmale Leier.

Ach Liebste, lass uns eilen,

Wir haben Zeit:

Es schadet das Verweilen

Uns beiderseit.



Der edlen Schönheit Gaben

Fliehn Fuß für Fuß,

Daß alles, was wir haben,

Verschwinden muss.



Der Wangen Zier verbleichet

Das Haar wird greis,

Der Äuglein Feuer weichet,

Die Brunst wird Eis.



Das Mündlein von Korallen

Wird ungestalt,

Die Händ als Schnee verfallen,

Und du wirst alt.



Drum lass uns jetzt genießen

Der Jugend Frucht,

Eh denn wir folgen müssen

Der Jahre Flucht.



Wo du dich selber liebest,

So liebe mich,

Gib mir, dass, wann du gibest

Verlier auch ich.

Im Zimmer schwebt die Stille und die Wärme,

ganz wie ein Vogel in durchglühter Luft,

und auf dem schwarzen kleinen Tische

liegt still das Deckchen, dünn und zart wie Duft.

Das Glas mit klarem Wasser, wie ein Traum,

wacht, daß das Glöckchen neben ihm nicht lärme,

und wartet scheinbar auf die kleinen Fische.

Die rote Nelke dämmert in den Raum,

als wäre sie dort Königin.



Die ganze Stille scheint für sie zu sein,

und nur die Flasche mit dem süßen Wein

blinkt still und wie befehlend zu ihr hin.

Sie aber schwebt auf ihrem grünen Stengel,

dünn wie im Kindertraum das Kleid der Engel,

und ihr betäubend süßer Duft lullt ein,

als wollt' er aus dem Märchenschlaf Dornröschen rauben.



Die Fenster blicken auf die Straße und sie glauben,

daß dort sei alles nur für sie getan.

Der Spiegel glänzt und in ihm tickt die Uhr,

ganz weit im fernen Dorfe kräht ein Hahn,

und die Gardinen bändigt eine blaue Schnur.

Die Nelke mit den zarten roten Spitzen

harret des Sonnenstrahls, der durch die Ritzen

ihr heut ein Kleid aus Goldstaub angetan.