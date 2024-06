"Die Verwandlung": Peter Simonischek liest Franz Kafka Stand: 06.06.2024 16:37 Uhr "Die Verwandlung" von 1912 gilt als Franz Kafkas berühmteste Erzählung - ein surrealer Bildungsroman, in dem eine verlorene Seele in einen toten Käfer verwandelt wird. Peter Simonischek liest sie bis zum 7. Juni in Am Morgen vorgelesen.

Kafkas Roman handelt vom kleinen Berufsreisenden Gregor Samsa, der sich eines Morgens in seinem Bett in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt sieht. Das bizarre Geschehen wird in einer nahezu emotionslosen Sprache geschildert und entfaltet gerade dadurch seine besondere Wirkung. "Die Verwandlung" ist ein giftiges Märchen über die Magie des Hasses und die Macht der Heuchelei.

"Die Verwandlung": Vom 3. bis 7. Juni in Am Morgen vorgelesen

Zu hören sind die Lesungen vom 3. bis 7. Juni von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 3. Juni 8.30 Uhr 2 4. Juni 8.30 Uhr 3 5. Juni 8.30 Uhr 4 6. Juni 8.30 Uhr 5 7. Juni 8.30 Uhr

