FerienLeseLust: Lesen um Abzeichen und Preise Stand: 13.07.2024 06:00 Uhr Seit zehn Jahren gibt es in Mecklenburg-Vorpommern das FerienLeseLust-Festival für Schülerinnen und Schüler der vierten bis sechsten Klassen. 51 Bibliotheken im Land machen in diesem Jahr mit - eine davon: die Stadtteilbibliothek in Groß Klein.

von Katja Bülow

Das Regal mit den 150 neu angeschafften Kinder- und Jugendbüchern ist dicht umlagert. Vorne am Tresen stehen die Schüler Schlange, um ihren Festival-Ausweis abzuholen. Der elfjährige Lam ist allerdings noch ein bisschen unsicher. Was er normalerweise so liest? "Eigentlich gar nichts." Aber er weiß jetzt schon, dass die Ferien langweilig werden, wenn er nichts tut.

Auch Mia, die direkt neben ihm steht, will unbedingt mitmachen: "Weil ich in den Ferien keine anderen Hobbys habe. Also doch, aber lesen macht halt Spaß." Immer nur zwei Bücher zur Zeit dürfen die Teilnehmer ausleihen, erklärt sie: "Dann muss man das hier wieder abgeben, wenn man es durchgelesen hat. Dann muss man erklären, was in diesem Buch passiert oder sie stellen Fragen. Am Ende kommt man noch mal in die Biblothek. Da kommt dann die Auslosung und dann kriegt man Preise."

FerienLeseLust vergibt Preise für gelesene Bücher

Wer es schafft, bis zum 27. August ein Buch durchzulesen, bekommt das bronzene Leseabzeichen. Ab vier Büchern gibt es Silber, ab sechs Gold. Bibliotheksleiterin Antje Stegmann freut sich, dass sie in jedem Jahr um die 50 Teilnehmer beim Festival hat: "Davon sind über 40 Prozent Jungs. Die zum Lesen zu kriegen, ist nicht immer so einfach. Das ist jedes Jahr so, dass die Jungs, weil das ein Wettbewerb ist, ganz gerne mitmachen."

Schon seit Tagen ist sie in den umliegenden Schulen unterwegs, um für den FerienLeseLust-Sommer zu werben - in Rostock ist sie damit die einzige. "Viele Kollegen sagen, sie schaffen das nicht - und wollen vielleicht auch nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Das ist ihnen zu aufwendig. Wenn man aber nicht diese Mundpropaganda macht, kommen sie nicht. Wenn ich einen Flyer mache und Zettel im Sekretariat abgebe, kommen vier Schüler."

Comics als Einstieg ins Lesen

Mia und Lam haben inzwischen jeder ein Buch gefunden, dass sie ausleihen wollen: "Die drei ???" und "Power Sisters" - beides Comics, die ideale Einstiegsliteratur, so die Bibliothekschefin. "Die sind auch im Regal. Die unteren zwei Borde sind alles Comics, oben Bücher. Sie dürfen natürlich auch Bücher lesen - sie sollen Bücher lesen! Aber durch die Comics kriegt man auch die, die nicht so mutig sind, ein ganzes dickes Buch zu lesen. Dann fangen sie trotzdem mal an damit."

Laura Friedel, Lehrerin an der benachbarten Grundschule, ist gleich mit einer ganzen Gruppe leselustiger Schüler gekommen. Sie ist vom Festival begeistert, "weil die Kinder verlernen, zu lesen. Ich glaube, das motiviert einige sehr, in den Ferien ein bisschen mehr zu lesen, wenn man hört, dass einigen doch ein bisschen langweilig ist. Das ist eine sehr gute Sache." In manchen Schulen gibt es für die Teilnahme sogar Pluspunkte bei der Deutschnote.

