Sommerferienticket: Günstig durch Schleswig-Holstein reisen Stand: 04.07.2024 16:36 Uhr Wer 2005 oder später geboren ist, kann mit dem Sommerferienticket von NAH.SH für 44 Euro vom 20. Juli 2024 bis einschließlich 1. September 2024 beliebig oft Bus und Bahn fahren.

Die Sommerferien stehen vor der Tür: Am 19. Juli ist letzter Schultag. Direkt am Tag danach können junge Menschen das Sommerferienticket nutzen. Für 44 Euro bietet der Verkehrsverbund NAH.SH dieses Ticket für die gesamten Schulferien an. Alle, die 2005 oder später geboren sind, können bis einschließlich 1. September diese Busse und Bahnen nutzen:



alle Züge des Nahverkehrs (RE, RB, NBE, AKN, erixx, neg, Arriva) für die 2. Klasse in Schleswig-Holstein sowie bis Hamburg-Altona beziehungsweise Hamburg Hauptbahnhof und Tønder St. (Dänemark)

alle Linienbusse des Nahverkehrs in Schleswig-Holstein (ausgenommen sind Fernbuslinien und Flughafenbusse)

die Busse auf den Nordseeinseln Sylt, Föhr und Amrum (beide Kreis Nordfriesland), der Fährverkehr zu den Inseln ist von dem Angebot ausgenommen

Außerdem gibt es mit dem Ticket kostenfreien oder vergünstigten Eintritt bei etwa 40 Partnern (z.B. Natur-Hochseilgarten Altenhof bei Eckernförde, Wikinger Museum Haithabu, SEA LIFE Timmendorfer Strand, HolstenTherme Kaltenkirchen, Museumsinsel Schloss Gottorf). Die Details hat NAH.SH in einem Flyer zusammengefasst.

Eine gute Alternative zum Deutschlandticket?

Neben dem Sommerferienticket gibt es das Deutschlandticket, das viele Schülerinnen und Schüler sowieso schon nutzen. Und die können dann deutschlandweit fahren, auch während der Sommerferien - allerdings ohne die Vergünstigungen des Sommerferientickets. Doch es gibt derzeit noch einen Flickenteppich von Regelungen, da die Kreise in SH die Vergabe des Tickets an Schülerinnen und Schüler unterschiedlich handhaben. Darüber hinaus hatte der Kreis Rendsburg-Eckernförde vergangene Woche beschlossen, das Bildungsticket für Schülerinnen und Schüler einzuführen. Auch andere Kreise in Schleswig-Holstein planen diesen Schritt.

Tickets an bekannten Stellen erhältlich

Das Sommerferienticket gibt es bei allen Verkehrsunternehmen in Schleswig-Holstein: an Fahrkartenautomaten und -schaltern, außerhalb der Stadtverkehre von Kiel, Flensburg und Neumünster auch im Bus. In Hamburg ist es an den Fahrkartenautomaten von DB und NBE nordbahn sowie in den DB Reisezentren erhältlich. NAH.SH gibt noch den Tipp: "Am Fahrkartenautomaten schnell das Sommerferienticket finden: Auf dem Startbildschirm das Feld 'NAH.SH/SH-Tarif' drücken und auf der nächsten Seite "Sommerferienticket" auswählen. Bezahlen und fertig!" Es gilt: Bei allen Fahrten muss ein geeigneter Altersnachweis mitgeführt werden, ab dem 16. Lebensjahr ein amtlicher Lichtbildausweis. Rückgabe, Umtausch oder Erstattung sind ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr