Die Autorin Enid Blyton ist am 11. August 1897 in England geboren worden. Sie hat viele berühmte Kinderbücher geschrieben, etwa "Hanni und Nanni" oder die Serie "Fünf Freunde".

von Sagemann, Birgit

Gemeinsam in den Ferien Abenteuer erleben und Verbrecher zur Strecke bringen wie die fünf Freunde, oder wie Hanni und Nanni im Internat geheime Mitternachtspartys feiern und Lehrern Streiche spielen - Millionen Kinder wollten das auch. Ganze Generationen haben die Geschichten verschlungen und Enid Blyton zu einer der erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen gemacht. Ihre 753 Bücher wurden in 40 Sprachen übersetzt und weltweit über 600 Millionen Mal verkauft.

Enid Blyton: Von der Lehrerin zur Bestsellerautorin

Schon als Kind schreibt sie. Für ihre Mutter ist das nur Gekritzel und Zeitverschwendung, doch Enid schickt hunderte Gedichte und Geschichten an Zeitungen und lässt sich auch von Absagen nicht beirren. Sie habe immer nur schreiben wollen, erzählt sie später. Ihre Eltern wollen, dass sie Pianistin wird. Doch die Ausbildung bricht sie ab, denn beim Aushilfsjob in einer Sonntagsschule hatte sie festgestellt, dass Kinder ihre Geschichten lieben.

Die Autorin ist 1897 in England geboren worden. Sie hat viele berühmte Kinderbücher geschrieben, etwa die Serie "Fünf Freunde", deren erster Band vor 70 Jahren erschien.

Blyton wird Kindergärtnerin und Vorschullehrerin und schreibt weiter. 1922 erscheint ihr erstes Buch. 1924 heiratet sie den Lektor Hugh Pollock. Nach außen hin ist alles heile Welt: ein Haus mit Garten, eine perfekte Ehe, zwei Töchter, ein Hund, eine Katze und Enid, die mit ihrer "Olympia"-Schreibmaschine auf den Knien im Sessel sitzt und mit zwei Fingern tippt - bis zu 10.000 Wörter am Tag. Manchmal schreibt sie ein Buch in einer Woche. Sie habe das Glück, zuhause arbeiten zu können, schreibt sie später. Sie pflegt das Bild der hingebungsvollen Mutter, die sich liebevoll um ihre zwei Töchter kümmert und ihnen als erstes die neuen Geschichten frisch aus der Schreibmaschine vorliest. So berichtet es jedenfalls die Wochenschau.

Die ältere Tochter Gillian verehrt ihre Mutter und findet sie aufregend. Die jüngere Tochter Imogen dagegen beschreibt Enid später als arrogante und anmaßende Frau, der sie lästig war und von der sie sich ungeliebt fühlte. Die Ehe von Enid mit Hugh Pollock zerbricht. Nach der Scheidung streicht sie ihn komplett aus ihrem Leben und dem ihrer Töchter. Gillian und Imogen sehen ihren Vater nie wieder. Enid sorgt dafür, dass sie den Namen ihres zweiten Mannes bekommen, des Chirurgen Darrell Waters, den sie ein Jahr später heiratet.

Beliebteste Schriftstellerin Großbritanniens

1942, im Jahr ihrer Scheidung, gelingt ihr mit dem Buch "Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel" der internationale Durchbruch und Enid Blyton schreibt fortan in Serie Geschichten nach immer demselben Erfolgsschema. Vorwürfe, ihre Bücher seien sprachlich schlicht, voller Klischees und bedienten rassistische Vorurteile, kontert sie mit der Bemerkung: Kritik von Leuten über zwölf Jahren interessiere sie nicht. 2008 haben die Briten Enid Blyton zur beliebtesten Schriftstellerin gekürt - weit vor Shakespeare und Dickens.

