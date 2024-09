Die rollende Bibliothek: Bücherbus tourt durch Ostholstein Stand: 04.09.2024 11:12 Uhr Bibliotheken auf dem Land sind selten, dafür gibt es aber sogenannte "Bücherbusse". Fahrbüchereien, die nicht nur Bücher dorthin fahren, wo sie gebraucht werden. Das Angebot ist groß. Ein Beispiel aus Ostholstein.

von Hauke Bülow

Es ist 9:25 Uhr in Eutin. Der Bücherbus steht noch in seinem Depot. Durch die Milchglasscheiben eines riesigen Garagentores ist er erkennbar. Im Inneren des weißen unscheinbaren Gebäudes ist das zugehörige Magazin, also das Lager, mit Büchern, Zeitschriften, CDs, DVDs und vielen andere Medien, die in den Regalen stehen - insgesamt sind es 20.000. Ingrid Tiarks-Gütte, die Leiterin der Fahrbücherei, hat den Überblick. "Das ist unser sogenanntes Touren-Regal, das heißt, am Tag vor unserer Tour bestücken wir das Fahrzeug mit den Büchern, Tonies, CDs und dergleichen, die vorgemerkt wurden, um das für unsere Leserinnen und Leser mit auf die Tour zu nehmen." Das Vormerken läuft online, während das Zusammenpacken ganz klassisch per Hand läuft.

Auf dem Bücherbus ist Platz für 3.000 Medien

Etwa 3.000 Medien passen auf den Bücherbus. Über eine kleine Rampe kommt Ingrid Tiarks-Gütte vom Magazin in den Bücherbus. Im Fahrzeug bereitet ihr Kollege Volker Andresen gerade alles für den heutigen Tag vor und sortiert die vorgemerkten Bücher in die Regale. "Ich gucke durch, was heute am Tag an Bestellungen da sind. Dann gucke ich durch, ob wir noch was dazu mitnehmen können. Wer heute über den Tag kommen könnte, hat man irgendwie im Hinterkopf. Man kennt mittlerweile die Vorlieben der Leser und auch der Kinder. Dann guckt man noch einmal ins Lager, also ins Magazin, ob man etwas mitnehmen kann. Man kennt seine Pappenheimer sozusagen."

Fahrbücherei: 2.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer

Der Bücherbus ist zweigeteilt. Im vorderen Bereich stehen die Medien für die Erwachsenen, im hinteren Teil sind die Kinder- und Jugendbücher. So laufen auf dem engen Raum nicht alle durcheinander. Insgesamt 2.000 Leserinnen und Leser nutzen die Fahrbücherei in Ostholstein aktiv. Für Kinder kostet das Angebot nichts. Träger ist der Bücherei-Verein Schleswig-Holstein. Die Finanzierung läuft über den Kreis. "Das hat auch gerade im ländlichen Bereich den Vorteil, dass die Leute nicht in die nächste Stadt oder die nächste Kreisbibliothek fahren müssen, sondern dass wir wirklich bis vor die Tür der Schule fahren", betont Ingrid Tiarks-Gütte.

Angesagt sind Bücher über Insekten und Harry Potter

Besonders angesagt bei den Lütten zurzeit, Sachbücher über Insekten. Aber auch ein alter Bekannter, erzählt Volker Andresen: "Harry Potter läuft seit einem halben Jahr wieder ganz stark an. Bei Erwachsenen ist das Neueste vom neuesten beliebt. Am liebsten sofort, wenn es geht."

Grundschulkinder warten schon auf Bücherbus

Nach einem kurzen Sicherheitscheck geht es für das Bücherbus-Team los. Es geht nach Pansdorf. In der dortigen Grundschule warten die Kinder schon auf ihren Bücherbus. Carlotta und Lisa aus der 3C sind Stammkundinnen, erzählt Carlotta "Wir lesen beide gerne. Ich lese auch öfter am Tag und hier gibt es immer coole Bücher. Gefühlt ist für jeden was dabei." Auch Lisa kennt sich gut aus in den Regalen und greift zielsicher nach ihren Lieblingsbüchern. "Am liebsten mag ich die Bücher von Tom Gates. Er hat immer witzige Titel wie: "Der helle Wahnsinn! (Leuchtet nicht im Dunkeln)" oder "Läuft! (Wohin eigentlich?)" Die Bücher lese ich richtig gerne."

Lisa und Carlotta nutzen den Bücherbus auch bei sich zu Hause in Techau, denn dort hält er fast vor ihrer Haustür. Heute allerdings fährt die Fahrbücherei in die andere Richtung, erzählt Leiterin Ingrid Tjarks-Gütte. "Dann geht es weiter über Klingenberg, also die Gemeinde Scharbeutz und dann Richtung Süsel. Gegen 17 Uhr haben wir unsere letzte Haltestelle." Alle Leserinnen und Leser sind für heute versorgt.

