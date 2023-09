Bücherbusbetreiber aus Europa tauschen sich in Cuxhaven aus

Stand: 10.09.2023 11:51 Uhr

In Cuxhaven findet an diesem Wochenende der Internationale Fahrbibliothekskongress statt. Am Sonntagnachmittag können Interessierte 25 Bücherbusse aus ganz Europa besichtigen.