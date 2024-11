"Bookstore Crawl": Hannover präsentiert unabhängige Buchhandlungen

"Bookstore Crawl": Stöbern, schauen und entdecken in Hannover Stand: 02.11.2024 08:53 Uhr In der "Woche der unabhängigen Buchhandlungen" zeigen inhabergeführte Buchläden besondere Aktionen. So findet in Hannover der erste "Bookstore-Crawl" statt.

von Svenja Nanninga

Den Buchladen "Annabee" in Hannover Linden gibt es seit 1976. Aus einem politischen Projekt ist über die Jahre eine gut vernetzte Buchhandlung entstanden - geführt von einem Frauenkollektiv. Im Laden gibt es sämtliche Genres. Schwerpunkte liegen auf den Themen Politikwissenschaften, Soziologie und Feminismus. Das und mehr können Besucher in der "Woche der unabhängigen Buchhandlungen" beim "Bookstore-Crawl" entdecken.

"Wir haben uns überlegt, dass wir quasi ein Blind-Date mit dem Buch organisieren", sagt Caroline Momma vom Buchladen. "Es ist so, wir werden Bücher einpacken, sodass man nicht weiß, was da drin ist. Aber der erste Satz wird draußen lesbar sein. Und das kann dann zur Kaufentscheidung führen - oder auch nicht."

Stöberpässe für Schnitzeljagd in Buchhandlungen

Insgesamt zwölf Buchhandlungen mit ganz unterschiedliche Aktionen sind in Hannover dabei. In jedem Laden kann man sich einen Stempel abholen, erklärt Mit-Organisatorin Frederike Schuur. Sie ist selbst Buchhändlerin in der "Sternschnuppe" in Groß-Buchholz: "Man kann auch einfach zu Besuch kommen und mit den Leuten sprechen, was die so machen. Und dann kann man auf dem Stöberpass Stempel sammeln. Und mit diesen Stempeln kann man dann auch Bücher und andere Sachen gewinnen."

Die Stöberpässe liegen in den teilnehmenden Buchläden aus. Der "Bookstore-Crawl" funktioniert also so ähnlich wie eine Schnitzeljagd - aber eben in Buchhandlungen. Die Idee dafür stammt ursprünglich aus den USA. Frederike Schuur hat die Aktion nach ihrer Teilnahme an einem Austauschprogramm mitgebracht, sozusagen importiert: "Ich hatte das große Glück, dass ich im Februar ein Stipendium gekriegt habe für eine Buchhandelstagung in Cincinnati in den USA. Und auf dieser Reise habe ich unendlich viele Buchhandlungen besucht und ganz viele Buchhändler:innen kennengelernt. Und da habe ich gesehen, in den meisten großen Städten werden solche "Bookstore-Crawls" organisiert."

Als unabhängige Buchhandlung sichtbar im Stadtalltag

Im Buchladen "Sternschnuppe" dreht sich alles rund um das Thema Vorlesen. Die Idee dahinter: Jungen Menschen möglichst früh das Lesen näherbringen. Aber auch an die Erwachsenen wurde gedacht, sagt Frederike Schuur: "Wir machen hier zweimal After-Work-Stöbern mit Getränken. Und ich glaub, das wird auch ganz gesellig. Dafür müssen wir die Buchhandlung nicht auf den Kopf stellen." Darum geht es auch dem Buchladen "Annabee". Denn mit den großen Mitbewerbern mitzuhalten - das ist nicht immer einfach. Diese Herausforderung trifft auch kleine Verlage: "Wir führen natürlich viele Bücher von kleinen, unabhängigen Verlagen, weil wir unser Programm selbst kuratieren", erzählt Caroline Momma.

Sollte der diesjährige "Bookstore-Crawl" in Hannover ein Erfolg werden, dann geht es für Frederike Schuur schon bald an die Organisation für das nächste Jahr. Der Buchladen "Annabee" wäre auf jeden Fall wieder dabei, verspricht Caroline Momma: "Es ist auch ein schöner Anlass, gemeinsam in der Stadtgesellschaft von Hannover sichtbar zu werden als kleine unabhängige Buchhandlungen und darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig wir sind in dem kulturellen Leben dieser Stadt."

