Zwei Blankeneser retten den Hamburger Literaturherbst 2024 Vor zwei Jahren haben Pascal Mathéus und Florian Wenicke die Buchhandlung Wassermann übernommen und zu einem literarischen Zentrum gemacht. Nun veranstalten sie mit der Herbstlese ein hochkarätiges Literaturfestval: mit Gästen wie Ulrich Wickert und Elke Heidenreich.

von Kerry Rügemer

Die Buchhandlung an der Elbchaussee ist ziemlich gut besucht. Pascal Mathéus und Florian Wernicke wuseln herum, beraten, kassieren, bestellen - und freuen sich wie wild auf ihre erste Herbstlese. "Wir wollten das eh machen, ein Festival in Blankenese", sagt Pascal Mathéus. Vielleicht nicht schon in diesem Jahr, schließlich hätten sie die Buchhandlung Wassermann, ehemals Kortes, erst vor zwei Jahren übernommen.

Autoren haben Zeit - und kommen nach Blankenese

Doch dann kam die Absage vom Harbour Front Festival. "Da haben wir gesagt: Jetzt sind die Autoren frei, jetzt ist die Lücke da, jetzt muss irgendwer auch etwas für die Autoren machen, es gibt keinen Debütpreis vom Harbour Front - dann machen wir eben einen", erzählt er weiter.

Das neue Festival hat sogar einen neuen Buchpreis. Wer die Auszeichnung für das beste Romandebüt - von der Blankeneser Lange-Rohde- Stiftung gesponsert - bekommen wird, das entscheidet eine Fachjury direkt nach den Lesungen der drei jungen Autorinnen am 14. September im Blankeneser Segelclub. Julia Jost, Sarah Klatt und Mia Raben lesen an diesem Abend aus ihren ersten Romanen.

Lesungen an ungewöhnlichen Orten im ganzen Stadtteil

Die Lesungen finden quer durchs Viertel statt, auch an manch ungewöhnlichen Orten. "Ich kann es kaum mehr erwarten, wie die Stimmung in der Friedhofskappelle mit Szczepan Twardoch sein wird", sagt Mathéus, es werde auch ein Orgelspiel geben. Dank der Kooperation mit der evangelischen Kirche am Blankeneser Markt werde es auch einen Literaturgottesdienst geben.

Auch Ulrich Wickert und Elke Heidenreich gehören zu den Gästen der Herbstlese. Die beiden Veranstaltungen sind schon ausverkauft, aber zu allen anderen gibt es noch Tickets. "Andrew 'O Hagan, ein sensationeller Schotte, der im Elbe Filmtheater am 11. September lesen wird, Jessica Lin, österreichische Autorin, die ein Wahnsinnsbuch geschrieben hat: "Kleine Monster" - das sind Sachen, auf die ich mich besonders freue", schwärmt Mathéus.

Knapp 40 Autorinnen und Autoren werden in den kommenden zwei Wochen Blankenese bereichern. Am letzten Tag der Herbstlese gibt es mit zwei Kinderbuchautorinnen Lesungen in der Stadtteilschule - so sichert man sich den Nachwuchs, auch für die kommenden Jahre: "Die Herbstlese Blankenese soll etabliert werden und ich hoffe, dass wir damit einen guten Schritt in diesem Jahr machen", so die Hoffnung des jungen Buchhändlers.

