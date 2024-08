Stand: 14.08.2024 16:50 Uhr Carl-von-Ossietzky: Flensburger Buchhandlung ausgezeichnet

Die Buchhandlung Carl-von-Ossietzky in Flensburg ist mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Das Geschäft in der Großen Straße erhielt die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal. Kriterien waren Vielfalt und inhaltliche Qualität des Buchangebotes, Beiträge zum kulturellen Stadtleben und Leseförderung für Kinder. Insgesamt wurden 108 Buchhandlungen, davon vier in Schleswig-Holstein, ausgezeichnet. Den Preis vergibt die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne).

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg