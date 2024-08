Buchhandlung in Lohne: Nach langer Suche steht Nachfolge fest Stand: 14.08.2024 12:44 Uhr In Zeiten von Online-Handel und aussterbenden Innenstädten haben es die kleinen Läden auf dem Land nicht so leicht. Auch das Thema Nachfolge kann schwierig werden. Buchhändlerin Iris Schumacher aus Lohne wird nun ihren Laden an Thalia übergeben. Kette statt unabhängiger Buchhandlung? Laut Schumacher ändert sich weniger, als man denkt.

Iris Schumacher hat das Geschäft in Lohne seit 17 Jahren geleitet. Als sie in der Buchhandlung anfing, war Iris Schumacher Quereinsteigerin. Vorher hat sie als Fremdsprachenkorrespondentin gearbeitet. In all der Zeit versuchte sie immer, ihre Leidenschaft für Literatur an die Kundschaft weiterzugeben. Aber jetzt soll Schluss sein: "Die Entscheidung ist gefallen, weil mein Mann schon einige Jahre im Ruhestand ist und unsere Kinder beide im Ausland leben. Wir möchten mehr Zeit bei den Kindern verbringen. Das ist der Grund dafür." Soweit der Entschluss. Schwierig war es, eine passende Nachfolge zu finden. Nun hat sich Iris Schumacher entschieden, das Geschäft an Thalia zu verkaufen. Am 1. Oktober wird sie die Buchhandlung an Thalia übergeben, die Neueröffnung soll dann am 10. Oktober sein.

Iris Schumacher zufrieden mit Nachfolge

Dass die inhabergeführte Buchhandlung Teil einer Kette wird, hatte Iris Schumacher anfangs gar nicht in Betracht gezogen, doch die Suche nach einer Nachfolge gestaltete sich schwierig. Über ein Jahr hat Iris Schumacher gesucht. Sie hat Leute im Ort angesprochen, ein Gesuch in einer Buchhandlungsbörse aufgegeben und sich unter Kollegen umgehört. In einem Exposé hat sie zusammengefasst, worauf es ankommt: "Der Laden ist nicht klein. Mit 260 Quadratmetern ist das schon ein Volumen. Man muss Zeit haben und mitarbeiten wollen." Iris Schumacher sagt, ihr Laden laufe rund. Der Umsatz stimmt: Ihr Verkaufskonzept wurde im vergangenen Jahr sogar mit einem ersten Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.

Unter dem Namen "Thalia Büchergalerie Lohne" wird die Buchhandlung weitergeführt. Alle Mitarbeiter*innen bleiben beschäftigt. Inhaberin Iris Schumacher ist froh und dankbar über ihre Entscheidung: "Für mich fühlt sich das gut und richtig an, weil Thalia in der Lage ist, viele Arbeiten zu übernehmen, die ich hier im Hintergrund geleistet habe. Die Übernahme dieser Hintergrundarbeit war für mich bei der Neubesetzung das Entscheidende."

Herzensprojekt wird zukunftsfähig

Thalia habe in den letzten Jahren einiges an seinem Konzept verändert, die Läden vor Ort können autonome Entscheidungen treffen:: "Thalia hat ein Konzept, das es den Buchhändlern in den einzelnen Läden ermöglicht, weiter ihre Arbeit so zu tun, wie das für den Laden gut funktioniert hat. Was in den kleinen Läden funktioniert, das wird dann auch nicht geändert. Das heißt zum Beispiel, dass wir die Bücher, die wir verkaufen, auch weiterhin selber einkaufen können."

Hätte Iris Schumacher ihre Buchhandlung schließen müssen, hätte das wohl auch das Ende eines ihrer Herzensprojekte bedeutet: die Leseförderung für Kinder wie die aus der vierten Klasse der Grundschule. Auch andere Veranstaltungen könnte es nicht mehr geben. Das Abendbrot mit gutem Wein und Literatur und natürlich die vielen Lesungen. "Ich glaube, dass dieses Konzept zukunftsfähig ist. Das ist für mich das Ausschlaggebende." Vieles wird in der Buchhandlung Lohne bleiben, auch von der Innenausstattung. Das Sortiment werde wohl zukünftig erweitert, sagt Schumacher. In ihrer alten Buchhandlung ein bisschen aushelfen, das kann sich Iris Schumacher gut vorstellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher Kinderbücher Romane Krimis