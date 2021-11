Zum Tag gegen Gewalt an Frauen Gewalt von Männern gegen Frauen bleibt oft verborgen. Dabei ist die Zahl der Femizide in Deutschland erschreckend hoch: Allein 2020 starben 139 Frauen durch die Hand ihrer Partner oder Ex-Partner.

Jeden Tag gibt es einen polizeilich registrierten Tötungsversuch an einer Frau in Deutschland. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Die Dunkelziffer vermisster und schwer verletzter Frauen kennt niemand. Warum ist das so und was kann dagegen getan werden?

Der NDR hat ein umfangreiches crossmediales Angebot im Fernsehen, Radio, Internet und in den Sozialen Medien erstellt, um auf das Thema "Gewalt gegen Frauen" aufmerksam zu machen.