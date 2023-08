Stand: 12.08.2023 10:09 Uhr Streik in Hollywood: Drehbuch-Gewerkschaft erhält Gegenvorschlag

In den Streik der Filmbranche kommt möglicherweise etwas Bewegung: In Los Angeles hat die Studienvertretung der Drehbuchautoren Gewerkschaft einen neuen Vorschlag präsentiert. Die Drehbuchautoren Gewerkschaft WGA bestätigte, dass sie ein Gegenangebot erhalten hat. Dieses wolle man prüfen und in der kommenden Woche beantworten, hieß es in einem knappen Statement. Die Drehbuchautoren streiken bereits seit Anfang Mai. Grund dafür sind Forderungen nach höheren Gehältern und die Regulierung des Einsatzes künstlicher Intelligenz. | Sendebezug: | 12.08.2023 06:20 | NDR Kultur